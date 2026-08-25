El Ayuntamiento de Tudela iniciará el 31 de agosto las obras de renovación integral de la calle Manresa

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Tudela, Zeus Pérez, presenta el inicio de las obras de renovación integral de la calle Manresa. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Tudela, Zeus Pérez, ha anunciado este martes el inicio de las obras de renovación integral de la calle Manresa, que comenzarán el próximo lunes, 31 de agosto.

En la presentación ha estado acompañado por José Luis Luque, jefe de obra de la empresa adjudicataria, Lacunza Hermanos S.L., y por el redactor del proyecto, José Ignacio Zuazu.

El Ayuntamiento de Tudela adjudicó el pasado mes de junio los trabajos a Lacunza Hermanos S.L. por un importe de 662.729,63 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de seis meses. Si se cumplen los plazos previstos, la intervención concluirá a finales de febrero de 2027.

Se trata de una actuación integral que permitirá transformar progresivamente toda la zona y, especialmente, eliminar la barrera urbana que existe actualmente debido al desnivel de la calle.

"Estamos ante una actuación que va mucho más allá de renovar una calle. Estamos respondiendo a una necesidad de la que se lleva hablando mucho tiempo: eliminar una importante barrera urbana y garantizar la accesibilidad universal en esta zona de Tudela", ha señalado Zeus Pérez.

La actuación se ejecutará desde la parte interior de la calle hacia el exterior. Durante la primera semana se llevará a cabo la implantación y señalización de la obra, la instalación de los servicios provisionales y el replanteo topográfico. Posteriormente comenzarán las demoliciones de pavimentos y bordillos y la retirada del mobiliario urbano. A continuación, se realizarán las excavaciones y la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como de los drenajes y arquetas.

La siguiente fase comprenderá los trabajos estructurales, con la construcción de los muros de contención, las nuevas escaleras y las rampas accesibles.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será el nuevo ascensor urbano. La excavación de la torre está prevista aproximadamente para la sexta semana de obra. Después se ejecutarán su cimentación, la estructura de la torre y la pasarela, mientras que el montaje del ascensor está previsto entre las semanas 12 y 14.

A continuación, continuarán los trabajos de urbanización, con la ejecución de bases y soleras, bordillos y nueva pavimentación. También se llevarán a cabo las canalizaciones eléctricas y la instalación del alumbrado público, para finalizar con el mobiliario urbano y la jardinería.

Las últimas semanas se dedicarán a la limpieza y los remates necesarios antes de proceder a la recepción de la obra.

Zeus Pérez ha destacado que, "lógicamente, el ascensor será el elemento más llamativo, pero no estamos haciendo solamente un ascensor, vamos a renovar las redes, los pavimentos, las escaleras, las rampas, el alumbrado, el mobiliario y la jardinería y vamos a transformar completamente este espacio".

El objetivo principal de la intervención es eliminar la barrera urbana que supone actualmente el desnivel existente en la calle Manresa, que solo puede salvarse mediante escaleras. Esta situación dificulta el tránsito de personas mayores, personas con movilidad reducida, familias con carritos de bebé y, en general, de cualquier persona que tenga dificultades para desplazarse por este punto de la ciudad. "Cuando finalice esta actuación, esa barrera habrá desaparecido", ha afirmado Pérez.

AFECCIONES DURANTE LAS OBRAS

Respecto a las afecciones que puedan producirse durante la ejecución, el concejal ha informado de que no están previstas afecciones al tráfico y que durante toda la obra se garantizará el paso de peatones, así como el acceso a los comercios y portales.

No obstante, la intervención generará algunas molestias propias de una actuación de esta magnitud. Conforme los trabajos avancen desde la parte interior hacia el exterior, el Ayuntamiento irá informando a vecinos y comerciantes de las afecciones concretas que puedan producirse y de los itinerarios habilitados para garantizar los accesos. Asimismo, las personas afectadas podrán trasladar sus dudas o cuestiones al encargado de la obra.

Además, está prevista una reunión con los vecinos y vecinas afectados el próximo viernes, 28 de agosto, a las 13.30 horas, en el Ayuntamiento de Tudela. Zeus Pérez ha agradecido de antemano "la paciencia y colaboración" de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y ha subrayado que "el resultado va a merecer la pena". "Desde el Ayuntamiento de Tudela tenemos una idea muy clara, el urbanismo tiene que servir para resolver problemas y mejorar la vida cotidiana de las personas y esta actuación es un buen ejemplo", ha concluido.