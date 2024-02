Baluarte acoge la exposición 'Emergencia climática. Un reto social inevitable' del fotógrafo Lucas Vallecillos

PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha visitado la exposición fotográfica 'Emergencia climática. Un reto social inevitable' del fotógrafo Lucas Vallecillos que es un ensayo audiovisual con enfoque de derechos humanos sobre "la emergencia climática que estamos viviendo", desarrollado a lo largo de tres años, que fomenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible e invita a "reflexionar sobre las dimensiones del reto inevitable que la sociedad tendrá que afrontar en los próximos años".

En el acto, organizado por la Dirección General de Memoria y Derechos Humanos e incluido dentro del programa 'Somos Personas- Pertsonak gara', la consejera ha estado acompañada por el equipo del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, y por el propio artista.

"El autor aborda desde la proximidad un hecho que es global, con una perspectiva ecosocial y de justicia climática, donde los derechos humanos y de los animales son el eje en torno al cual gira el proyecto, que aborda las causas de la crisis climática, sus efectos en los sectores biofísicos y socioeconómicos, así como las posibles soluciones para mitigarla y adaptarse a ella", explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Todo mediante un proyecto expositivo transmedia formado por 54 obras de gran formato, que están secundadas por 12 multimedias donde catedráticos, científicas y personas afectadas tratan la emergencia climática. La exposición se estructura en cuatro bloques: causas de la crisis climática, efectos en los sectores biofísicos, efectos en los sectores socioeconómicos y mitigación y adaptación.

En su intervención la vicepresidenta Ollo ha felicitado al artista y ha destacado que "la exposición de Lucas Vallecillos es una gran oportunidad para hacer un análisis profundo y real de nuestras propias actuaciones que tienen repercusión directa en el medio en el que vivimos. Lucas nos acerca a Pamplona una realidad desoladora en el que toda la ciudadanía en su medida tiene responsabilidad. Se están generando movimientos sociales que reclaman justicia climática desde una perspectiva ecosocial, y su efecto es desigual afectando con mayor agresividad a las personas vulnerables. Ante todo, es importante reflexionar y tomar compromisos individuales y colectivos, tanto a nivel social como institucional".

La vicepresidenta ha aprovechado también para exponer la programación de la Dirección General en cuanto al programa 'Somos Personas / Pertsonak gara' para los meses de febrero y marzo. "Este año 2024, el programa inicia su andadura anual con un nuevo formato. Hará un recorrido extenso durante todo el año con un nuevo formato que implicará a más municipios y ofrecerá actividades de todo tipo para el público en general", ha indicado.

Así, durante el 2024 se plantearán tres temáticas que se trabajarán cada uno de ellos durante dos meses, el primer bloque en febrero y marzo, el segundo bloque en mayo y junio, y el tercer bloque en octubre y noviembre. El primer bloque, que toma como temática a trabajar la 'Emergencia climática. Un reto social inevitable', se inició este jueves con el encuentro que Lucas Vallecillos tuvo por la mañana con el alumnado del IES Plaza de la Cruz y Fundación Elkarte y por la tarde con la ciudadanía, y terminará el 25 de marzo con el webinar accesible 'Emergencia climática. Crisis de Derechos Humanos'.

Entre tanto, Pamplona, Tudela, Murchante, Cintruénigo, Sunbilla, Tafalla, Castejón, Zizur Mayor, Estella, Valle de Egües, Ochagavía y Berriozar acogerán diferentes actividades tales como cuentacuentos 'Secretos de la Madre Tierra / Ama Lurraren Sekretuak' de la mano de Ameli eta Xirrikituen Jostunek, el mural colectivo dirigido por Malmó Ilustrazioa&Diseinua, el World Café 'Emergencia climática. ¿Qué aporto yo?', Teatro Foro 'Y si mueren los tritones' de la compañía 'El mar del norte' y la actividad intergeneracional 'Taller de arte colectivo y emergencia climática" con María José Llorente'.

La exposición 'Emergencia climática. Un reto social inevitable' se podrá visitar en Baluarte hasta el 18 de febrero. El 19 de febrero se trasladará al Centro Cívico Lourdes de Tudela y el 11 de marzo al Centro Cívico de Tafalla.

EL FOTÓGRAFO LUCAS VALLECILLOS

Licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona y posgrado de fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es fotógrafo profesional desde el año 2000 y está especializado en el reportaje de carácter documental en temas como cooperación, derechos humanos, antropología, geografía, naturaleza...

Actualmente es profesor del Posgrado de Fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y sus reportajes han aparecido en medios como National Geographic, GEO, Lonely Planet magazine, El País, El Periódico, El Mundo, Ashahi Shimbun, Altair, La Repubblica, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, y otros muchos medios nacionales e internacionales.

En noviembre de 2021 Lucas Vallecillos visitó Pamplona con la exposición 'Atrapados. Infancias explotadas', también en el contexto del programa 'Somos personas/ Pertsonak gara'.