Bariáin (UAGN) emplaza a combatir la "desinformación" en el sector agrario, un "problema prácticamente diario"

Ha participado en una jornada sobre desinformación organizada por UAGN en el marco del proyecto 'Agroinfluencers'

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha emplazado a combatir la "desinformación" en el sector agrario, "un problema que en otros sectores puede ser puntual, pero que en un sector como el nuestro es prácticamente diario".

Así lo ha indicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, y el periodista de la Fundación Maldita.es José Molina, antes de participar en la jornada 'Diálogo Agrario 2024: la información desinformada en agroalimentación', organizada por UAGN en el marco del proyecto 'Agroinfluencers'.

Según Bariáin, "vemos que se lanzan informaciones sin contrastar, se lanzan bulos constantemente, se lanzan acuerdos" como el de Mercosur, "donde no se informa con veracidad a la ciudadanía de lo que le puede ocurrir a la hora de consumir productos". "Vemos diariamente acusaciones de que el sector contamina, cuando resulta que luego estos mismos acuerdos permiten que haya transportes de alimentos que se producen aquí en el país y los tenemos que traer de la otra parte del mundo", ha criticado.

En este sentido, ha considerado que también se trata de "un problema educacional" pues "al final la información o la desinformación, mejor dicho, puede venir desde unos ámbitos o puede venir también desde el ámbito educacional". En concreto, ha añadido Bariáin que hay libros de texto que "contienen afirmaciones aberrantes". "Estamos en el siglo XXI y todavía se dice que los pesticidas contaminan", ha reivindicado.

Por todo ello, ha remarcado que en este tipo de jornadas, en colaboración con la Fundación Maldita.es, y el Gobierno de Navarra, "lo que tenemos que hacer es intentar transmitir la veracidad de la información del sector, que simplemente es generación de alimentos de calidad, intentar poner en valor el medio rural".

Ha destacado Bariáin que "nuestro sector, la agricultura y la ganadería, se ha dedicado a producir durante estas últimas décadas y ha dejado de lado el tema comunicativo, el tema de la información". "Sí que es cierto que en muchas ocasiones nos hemos dedicado a informar de temas políticos, temas de negociaciones de PAC, por ejemplo, pero nunca nos hemos dedicado a vender o a contar nuestro día a día en el sector, cosa que sí que han hecho ciertos lobbies utilizando nuestro sector y eso es lo que tenemos que poner en valor. Lo que no cuentas tú lo cuentan otros y normalmente lo van a contar peor que lo que lo podías hacer tú", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Taberna, que ha apuntado que en el Ejecutivo foral "estamos plenamente identificados con la necesidad de fortalecer una información veraz y una información cercana". "Que una organización sindical del ámbito agrario manifieste el concepto de 'Angroinfluencers' con el objetivo de trasladar la información veraz del ámbito agrario creemos que es un elemento muy importante", ha dicho.

En concreto, ha remarcado que este año en el Foro de Davos se ha puesto de manifiesto que "uno de los grandes peligros en el ámbito global es el de la desinformación". "En ese sentido, trabajar por una sociedad donde la intermediación de la información a través de los medios de comunicación sean veraces, sean próximos, es uno de los propósitos que el Gobierno de Navarra creemos que hay que fortalecer", ha manifestado, tras añadir que "una información veraz es importante para la democracia".

Así, ha subrayado que actualmente, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de los medios de comunicación "permiten que no haya una intermediación que antes era precisa, a través de las radios, las televisiones, los periódicos". "Ahora ya cada uno puede informarse sin intermediarios, pero al menos esa información que tenga contraste con la realidad", ha manifestado.

Por su parte, Molina ha destacado que la Fundación Maldita lleva "varios años trabajando en la lucha contra la desinformación desde distintos ámbitos", intentando "hacer un periodismo útil" con el fin de "detectar toda esta desinformación y sobre todo ser útiles en situaciones de emergencia, que es cuando más dudas hay".

En cuanto a los bulos más frecuentes que se difunden en torno al sector agroalimentario, ha respondido que "hay mucha desinformación relacionada con que se quiere destruir al sector rural de distintas maneras, sobre todo, por ejemplo, acabando con las explotaciones agrícolas y ganaderas, haciendo que la gente quiera dejar de consumir estos productos para que los agricultores tengan que vender sus tierras y venderlas a fondos para que se instalen, por ejemplo, parques fotovoltaicos". "Otra de las que más vemos es que se incentiva también al consumo de insectos, algo que luego no es real. Vemos muchos tipos -de bulos-", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que "más que contar la verdad", desde Maldita.es "lo que queremos dar son las herramientas, las fuentes, los hechos, las distintas versiones para que todo el mundo pueda tener la máxima información posible y saque sus propias conclusiones". "Nosotros no queremos contar una verdad en concreto, queremos que la gente esté bien informada", ha dicho.

Para combatir los bulos, ha apostado por "no compartir cosas que nos causen dudas, cosas que no estén contrastadas". "En situaciones de emergencia se ve muy claramente. Por ejemplo, en la Dana que vimos en Valencia este año se vieron muchísimos vídeos de catástrofes, todo corrió como la pólvora en los primeros días y luego se vio que estos vídeos, esas riadas que aparecían, no eran de Valencia exactamente, no eran de este año", ha subrayado.

En situaciones de este tipo ha recomendado "reflexionar e intentar contrastar y buscar en los medios de comunicación". "También tenemos un servicio de Whatsapp al que se puede escribir, se pueden mandar todas estas dudas y todas estas fotos y vídeos y el equipo de redactores de Maldita siempre está detrás de ello verificando", ha comentado.

Además de la Dana, ha explicado que otras situaciones de emergencia dentro del mundo rural podrían ser situaciones de enfermedades o de brotes, o situaciones en las que hay protestas. "En esos momentos hay que intentar contrastar lo que se está difundiendo", ha manifestado.