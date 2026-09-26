Barkos reclama a Interior datos que acrediten que la Plataforma Única de Emergencias "está mejorando" la gestión del 112

Archivo - Uxue Barkos, sendora autonómica por Navarra y candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra. - IÑAKI BERASALUCE/ EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora autonómica por Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), ha registrado en el Senado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para reclamar "datos y explicaciones" sobre el funcionamiento de la Plataforma Única de Emergencias en Navarra y sobre el proceso seguido para su implantación.

En un comunicado, Geroa Bai ha recordado, en la sesión de control del pasado 15 de septiembre, en la que Barkos pidió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un primer balance del nuevo sistema, en funcionamiento desde el 14 de agosto. Según explica la coalición, el ministro consideró "prematuro" realizar una valoración tras un mes de funcionamiento, pero "aseguró al mismo tiempo que la medida sirve ya para reforzar la coordinación entre Administraciones y mejorar la gestión de emergencias".

En este contexto, Barkos pregunta ahora al Ministerio "cuándo considera que habrá transcurrido tiempo suficiente para realizar las primeras valoraciones y, especialmente, qué datos maneja para afirmar que el nuevo sistema ya está mejorando la coordinación y la gestión de las emergencias".

"Si es prematuro hacer una valoración, queremos saber sobre qué datos se basa entonces la afirmación de que la Plataforma ya está mejorando la gestión de las emergencias", ha explicado Barkos.

Asimismo, la senadora ha reclamado información sobre los pasos desarrollados antes del 14 de agosto para la implantación tecnológica y operativa de la Plataforma Única de Emergencias, después de que Marlaska afirmara en el Senado que el nuevo sistema es "consecuencia de un trabajo técnico exhaustivo". En este sentido, ha preguntado "¿qué pasos previos al 14 de agosto se han detallado para la implantación tecnológica y operativa de la Plataforma Única?".

De igual forma, Barkos pregunta "¿qué entiende el Ministerio como respuesta eficaz ante una llamada de emergencia si la renuncia del cuerpo asignado o su llegada 20 minutos después de otro cuerpo al lugar de los hechos 'no constan en modo alguno como descoordinación o respuesta ineficaz', tal y como afirmó el ministro en sesión de control del Senado el pasado 15 de septiembre?".

Por último, Barkos pide al Ministerio que explique "qué relación causa/efecto explica la inclusión en el mismo acuerdo de la Plataforma Única de Emergencias de Navarra y la ampliación en 400 agentes la plantilla de la Policía Foral".