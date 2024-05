Cáritas atendió en Pamplona a un total de 5.171 personas en 2023, un 64,32% mujeres

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Maite Quintana, ha destacado que la entidad atendió en 2023 a un total de 5.171 personas, un 64,32% mujeres, si bien "el impacto" de la ayuda que reciben esas 5.171 personas alcanza a 12.991 personas "porque normalmente vienen con unidades familiares".

En una rueda de prensa, Quintana ha explicado que el perfil de las personas usuarias "no ha variado sustancialmente". El 26,11% (1.350) del total de las personas atendidas tienen hijos a su cargo, de los cuales, el 51,85% (700) son familia monoparental, que "normalmente suelen ser mujeres solas con hijos a cargo". De nacionalidad extranjera son el 79,81% (4.127); el 32,33% de las personas atendidas (1,672) tienen un nivel formativo de Bachillerato y licenciaturas; y el 23,03% (1.191) tienen entre 30 y 44 años.

Ha explicado Quintana que la financiación privada ha sido en 2023 de un 99,5% y, por tanto, las subvenciones recibidas han supuesto el 0,5% de la financiación total. También ha destacado que gracias a 18 herencias y legados, la entidad ha contado en 2023 con más de un millón de euros de ingresos "por encima de lo que es lo habitual", en concreto unos 1.400.000 euros.

Según ha remarcado, el dinero se destinará a dos proyectos de cooperación internacional "con situaciones muy complicadas" a través de Cáritas Española, uno en Haití y otro en Bangladesh. "Uno intenta fomentar todo lo que tiene que ver con trabajos agropecuarios, y en Bangladesh son conflictos territoriales de refugiados y desplazados, donde se va a atender las situaciones básicas de población muy vulnerable, que son mayores de 60 años, mujeres con hijos a cargo, y niños", ha dicho.

Ha añadido Quintana que "otra partida dentro de ese beneficio que vamos a destinar tiene que ver con las Cáritas Hermanas", pues en otros territorios hay Cáritas "con muchas necesidades y que no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener fuentes de ingresos para hacer frente a determinados proyectos". Así, los ingresos se van a distribuir entre 5 Cáritas y se van a destinar proyectos en torno a familias vulnerables y a temporeros.

"Con la parte restante lo que vamos a hacer es promover y potenciar líneas de ayudas que tengan que ver con el ámbito de la salud y con el ámbito de la formación", ha subrayado, tras comentar que "destinaremos también parte de ese beneficio a mejorar o a impulsar proyectos y servicios que tendremos que ir viendo cómo vamos mejorando" en el proceso de "reflexión y mejora" que está realizando la entidad.

En cuanto a la partida de cooperación internacional, ha destacado que hay 1.042.469 euros "que hemos distribuido entre distintos proyectos", que fundamentalmente tienen que ver con salud, seguridad alimentaria, fortalecimiento de las comunidades y educación.

INSTRUCCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Por otro lado, ha explicado que la Instrucción para los procedimientos administrativos se aprobó en 2021 pero en Navarra ha empezado a ponerse en marcha en 2024. La norma recoge distintas vías para la tramitación de los procedimientos relativos a materia de extranjería, pero "la realidad lo que dice es que la accesibilidad para el ejercicio de los derechos esenciales de las personas extranjeras para poder iniciar cualquier procedimiento no está garantizada, y más bien diríamos que está obstaculizada".

Según Quintana, la vía de internet "es inviable" porque las personas recién llegadas "no tienen documentación, no tienen un NIE, evidentemente tampoco pueden adquirir cualquier medio electrónico con el cual nos podemos identificar en las plataformas online del tipo que sea".

En segundo lugar, ha criticado que "tenemos un sistema de citas colapsado". "No se puede obtener una cita, es más fácil en este momento que te toque la lotería", ha subrayado, tras destacar que esto genera la venta de citas por parte de mafias.

Por otra parte, el sistema 'Apud acta', que es el gratuito, "no es viable" al "no tener capacidad real la administración de justicia". "No creo que estén muy contentos los letrados de administración del Ministerio de Justicia se los mandamos en cola a los 2.000", ha dicho.

Finalmente, la vía de intermediarios profesionales -a través de colectivos habilitados de abogados, graduados sociales y gestores administrativos- "es perfecta" pero "requiere coste económico". "Si tenemos un coste económico en personas sin recursos económicos o con economías muy dañadas, es un problema", ha dicho, tras añadir que aquí también "hay personas que se aprovechan de estas situaciones y cobran abusivamente a economías muy precarias".

Según ha apuntado, resolver esta situación "es responsabilidad de la administración". Entre otras cuestiones, ha propuesto "permitir la presentación de las solicitudes presencialmente en las oficinas de registros actuales".

"Parece que el Gobierno central está valorando cómo resolver el problema que ha generado la instrucción. Desde aquí se lo decimos claramente: hay un montón de oficinas de registro", ha subrayado Quintana, que ha añadido que en Cáritas "llevamos más de 30 años atendiendo todos estos temas a la población extranjera que requiere regularizar su situación". En concreto, en 2023 han realizado 7.300 gestiones al respecto.

"Somos Cáritas, no somos una asesoría", ha reivindicado, tras añadir que "estamos ante un servicio que estamos haciendo que corresponde a la administración". "Caritas está asumiendo además una responsabilidad en esa intermediación y en esa representación, que son legales también, que no nos corresponde", ha dicho, tras remarcar que Caritas "por supuesto que va a atender a todas las personas como lo viene haciendo, pero de entrada no vamos a hacer estas primeras solicitudes, que nos supone además un papel de representación y unos costes económicos que no tenemos por qué asumir y que entendemos que corresponde a los gobiernos".

Ha precisado Quintana que "son competencias centrales, pero consideramos que, a pesar de ello, el Gobierno de Navarra debería articular los mecanismos que considere oportunos para garantizar la atención a esta parte de la población". "Le pedimos que inste al Gobierno central, como en otros temas, a que articule los medios que son necesarios", ha reclamado, tras añadir que "por mucho que sea una competencia central, no es una excusa para el Gobierno de Navarra".

CAMPAÑA DE CORPUS

Por último, ha hecho referencia a la campaña de Corpus de este año, cuyo lema es 'Encuentros que abrazan el corazón'. Con esta campaña, Cáritas quiere realizar una llamada a "rescatar el encuentro con los demás", y a través de piezas publicitarias "se traslada una invitación a generar momentos sencillos en los que verdaderamente nos encontramos con el otro".

Se pretende "dejarnos afectar por los demás, dejarnos afectar por las situaciones". "Si hiciésemos esa experiencia de sentarnos uno frente a otro y mirarnos fijamente a los ojos, aparecería un mundo impresionante de emociones. Se trata de dejarnos afectar", ha dicho Quitana.

Como novedad, ha remarcado que este año han participado en la campaña voluntariado de Cáritas y Cáritas Joven, que han aportado su testimonio a través de cuatro encuentros o conversaciones.