Chivite defiende a su Gobierno en la comisión de investigación: "Aquí no ha habido ningún tipo de delito"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este miércoles que, tras más de 40 comparecencias en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicación de obra pública, "viene a ratificarse que ningún técnico recibió ningún tipo de instrucción o mandato político que interfiriera en sus decisiones". "Aquí no ha habido ningún tipo de delito", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de comenzar su comparecencia en la comisión de investigación, Chivite ha "agradecido" el trabajo desarrollado durante estos ochos meses en la comisión y ha manifestado que "se ha ratificado que los controles internos del Gobierno funcionan, más allá de que haya discrepancias técnicas, que es algo habitual".

La presidenta, que cierra hoy la fase de comparecencias en la comisión, ha indicado que "aquí no ha habido ningún tipo de delito". "Somos un Gobierno honesto, alejado de la corrupción", ha señalado.