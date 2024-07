Chivite desea que estos Sanfermines "se vea lo que realmente es la esencia de Pamplona: convivencia en la pluralidad"

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, ha deseado que en estas fiestas de San Fermín "se vea lo que realmente es la esencia de Pamplona, que es esa convivencia en la pluralidad y en la diversidad".

Así se ha pronunciado este jueves, durante el brindis sanferminero organizado por el PSN, en el que también han estado presentes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la secretaria general de la agrupación socialista de Pamplona, Maite Esporrín, y la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel.

Chivite ha apostado por "que en estas fiestas se trabaje la convivencia" y que podamos celebrar "desde el respeto". "Navarra es una comunidad muy plural, Pamplona es una comunidad muy plural, son las fiestas más internacionales que tenemos, pues que se vea lo que realmente es la esencia de Pamplona, que es esa convivencia en la pluralidad y en la diversidad", ha subrayado.

Según ha comentado, "el respeto es la base de toda la convivencia", incluido el día 7 de julio, "que suele ser el día quizás más complicado" -en referencia a la procesión de San Fermín-. "Espero que las fiestas transcurran con normalidad, desde luego rechazar toda la violencia o agresión sexual, eso no representa a la ciudadanía de Pamplona, no representa a la ciudadanía de Navarra, no representa a la gran mayoría de nuestra sociedad", ha añadido.

Ha remarcado Chivite que "en esa ventana que tenemos abierta al mundo, que se vea lo que es la esencia de estas fiestas, que es la diversión, el respeto, la convivencia, desde luego la celebración, pero siempre desde el respeto, que es la base de la convivencia de esta comunidad".

Por otro lado, ha subrayado que "ha sido un año complejo, de muchos cambios", y ha agradecido al grupo municipal del PSN "lo que habéis trabajado". "Hemos recibido muchísimos ataques por esa decisión tan complicada y tan arriesgada que tomamos -apoyar la moción de censura a UPN en el Consistorio-, que yo creo que es para mejor, porque esa decisión se ha tomado poniendo a los pamploneses y las pamplonesas en el centro", ha dicho, tras asegurar que "no nos van a parar en llevar a cabo políticas que hagan avanzar Pamplona, porque para eso estamos en política, aunque nos toque tomar decisiones complicadas".

Por su parte, Planas ha emplazado a consumir "alimentos y bebidas de Navarra, no solo por la proximidad, que ya es una buena razón, sino por la calidad". El ministro, que ha afirmado ser "fan de las hortalizas de Tudela, fan de la chistorra, fan del rosado de Navarra", ha trasladado que "tenemos un mundo complicado" y que "hay que pasárselo bien". "Hay que vivir la vida, yo siempre digo que la vida es lo que te va pasando. Todo se hace muy corto", ha apuntado.

Esporrín, por su parte, ha querido hacer una mención especial a "personas muy importantes de la agrupación" que "hemos perdido este año". "Nos acordamos, pero seguimos celebrando con ellas en el pensamiento", ha dicho.

Por otro lado, ha coincidido en que "hemos tenido un año muy complicado, con elecciones, pero hemos salido bastante bien en líneas generales de todas ellas". "Estamos trabajando muy bien, tanto en el Parlamento como en el Gobierno de Navarra y en el Gobierno de España, porque lo importante es poner a las personas en el centro y trabajar para ellas, y eso es lo que hace nuestro gobierno tanto en Navarra como en España", ha afirmado. Según ha continuado, "ha sido un año tan importante, donde tantos cambios se han sucedido". "Cambios tengo que decir que para bien", ha manifestado.

En la misma línea se ha mostrado Curiel, que ha indicado que "ha sido un año muy particular, un año muy intenso, pero un año en el que el Partido Socialista ha dado pasos muy valientes y ha conseguido poner la convivencia dentro de la agenda política, dentro de la agenda municipal de Pamplona". "Hasta ahora se oía hablar mucho de convivencia, pero no estaba instaurada y no era una realidad", ha dicho, tras valorar positivamente la firma por parte de todos los grupos municipales del manifiesto por la convivencia en San Fermín.

"Desde el Partido Socialista hemos manifestado que era una necesidad, y este año por lo menos ya es una realidad. Esperemos que durante todas las fiestas esté dentro de esa esencia de Pamplona. Que dentro de esos bailes, dentro de esas jotas, dentro de esos txistus, dentro de esas peñas, dentro de esa procesión, pues esté esa convivencia", ha remarcado.