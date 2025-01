Chivite dice que la inclusión de Euskadi en la Federación Internacional de Pelota Vasca "no es competencia del Gobierno"

PAMPLONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la decisión de la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca de admitir a la Federación Vasca de Pelota como miembro de pleno derecho "no es competencia del Gobierno".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN sobre la posición política del Ejecutivo foral ante la modificación del artículo 48 de la Ley del Deporte, Chivite ha señalado que "la posición de Gobierno es cumplir estrictamente la ley". "Es decir, la misma postura que adopta el Gobierno de Navarra ante el resto del ordenamiento legal que emana de las Cortes Generales, del Parlamento Europeo o, por supuesto, de esta Cámara. Faltaría más", ha dicho.

En cuanto al desarrollo de la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca, celebrada el pasado 28 de diciembre en Pamplona, Chivite ha señalado que "el Gobierno de Navarra no pertenece a la Federación Internacional de Pelota Vasca, y ninguno de los miembros del Gobierno nos encontrábamos en el hotel donde se desarrolló la Asamblea".

"No tenemos ningún tipo de control sobre lo que ahí sucedió. Porque las federaciones marcan su propia posición, no derivada de la posición del Gobierno, ni muchísimo menos. Es más, ¿sabe quién pertenecía a la Federación Internacional de Pelota Vasca? El parlamentario de UPN Javier Trigo, que era vicepresidente de la Federación Internacional y que, por lo que he escuchado decir, ha dimitido a cuenta de los hechos de esa asamblea", ha subrayado.

Según Chivite, "el relato más directo que yo tengo sobre los hechos ocurridos allí es el relato que ha hecho el señor Trigo", que en una entrevista describió "supuestas irregularidades en el desarrollo de dicha asamblea, en la que nadie del Gobierno participa".

"Según describe el señor Trigo en esa entrevista, en el transcurso de la asamblea se vota la incorporación de la Federación Vasca de Pelota a la Internacional, aunque no era un punto previsto en el orden del día. Y además, según también el señor Trigo, la propia votación que permite esa incorporación no se desarrolla con aparentes garantías, porque se impide participar en ella el representante de la Federación Española", ha trasladado.

Estos hechos, ha continuado, "parecen confirmarse", en otra entrevista realizada al actual presidente de la Federación Española, el navarro Javier Conde, que "relataba unos hechos en los mismos términos que relató el señor Trigo".

"Mi opinión como presidenta del Gobierno en un asunto en el que, insisto, no es competencia del Gobierno, es la misma que en la primera cuestión que me han planteado: respeto a la norma, respeto al ordenamiento jurídico. Y si estas normas no se han cumplido, que quien tenga legitimidad para hacerlo inicie los trámites necesarios para resolverlo. Por lo demás, el Gobierno Navarra seguirá promocionando la pelota como viene realizando", ha incidido.

Por parte de UPN, Javier Esparza ha considerado que esta ha sido "una cesión más de un Partido Socialista que lleva desnortado ni se sabe el tiempo" y que la modificación de la ley del Deporte "responde a una exigencia en una negociación política, no deportiva, entre Pedro Sánchez y PNV". A su juicio, "las obsesiones nacionalistas, que lo confunden todo, desde hace mucho han estado insistiendo en que Euskadi compita como nación en competiciones internacionales". "Ellos estarían encantados de un España-Euskadi. Y el PSOE, que mercadea con todo, ha llegado a mercadear con esto y modifica la ley del deporte y posibilita que esto sea una realidad", ha criticado.

Ramón Alzórriz, del PSN, ha afirmado que "el problema no es del Gobierno, sino de la Federación Internacional de Pelota, que es quien decide". "Nuestra posición es la de no estar a favor de que la Selección del País Vasco compita como selección propia a nivel internacional", ha apuntado, tras añadir que, sin embargo, "respetaremos la ley, como se debe hacer". "Una cosa es que no te guste algo, y no nos gusta, y otra cosa es que respetemos la ley, y la vamos a respetar", ha subrayado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha comentado que "la oficialidad de la sección de Euskadi es una buena noticia y lo vemos como un paso positivo". "Nos asombra que, en nombre de los intereses de Navarra, se diga que se está en contra de que la CAV tenga una selección oficial", ha dicho, tras apostar por "una selección que contemple a Euskal Herria en su integridad". "No queremos ver a la gente de Euskal Herria compitiendo entre sí, queremos que compitan juntos", ha reivindicado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha compartido la posición de la presidenta, que "cabía esperar que respete las leyes vigentes y se ciña a ellas". Además, ha mostrado su "respeto absoluto" a la decisión de la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca, "que tendrá que decidir, con esos recursos que tiene interpuestos, si se hizo de forma correcta". "En cualquier caso, no nos compete a nosotros", ha dicho, para a continuación subrayar que "nos parece razonable y respetuoso que la CAV defienda su participación en un deporte en el que tiene arraigo".

En nombre del PPN, Javier García, ha destacado que "fraccionar es el modelo que siempre ha querido poner en práctica el nacionalismo". "Y ahora, dada la necesidad del Partido Socialista, se ve apoyado por un PSOE desnortado en todos los sentidos", ha apuntado García, que ha afirmado que Chivite "no ha sido lo suficientemente clara, más allá de decir que respeta la norma". "Creo que la propia presidenta también puede tener una opinión, como lo han tenido compañeros suyos en otros territorios", ha apuntado, tras considerar que Chivite "debe ser valiente".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha comentado que se trata de "un torticero ejercicio de frentismo identitario, en este caso instrumentalizado por la derecha regionalista, cada vez más españolista, en este caso intentando instrumentalizar el deporte en general y, en particular, la pelota vasca". "Ni a este Gobierno, ni a este Parlamento, ni mucho menos a este grupo parlamentario, le toca dictaminar si se desarrolló o no con arreglo a la corrección legal y estatutaria. Somos conscientes de que seguramente esta Asamblea y sus acuerdos van a ser recurridos o judicializados. Por lo tanto, tendrá que ser el organismo competente el que los valide o los invalide", ha manifestado.

Desde Vox, Emilio Jiménez ha afirmado que lo ocurrido a nivel interno en el seno de la asamblea "es un asunto menor" y que "el asunto mayor" es que lo acordado supone "otro ataque a España". "Afortunadamente, la Navarra española va a seguir siendo española, juegue a pelota o juegue a tenis de mesa, y esa nación utópica van a quedar muchos siglos para que ustedes la vean", ha indicado.