Chivite dice que "nadie va a decidir nada sobre el estatus político de Navarra que no sean los navarros"

Pérez-Nievas cree que Chivite "no tiene el mandato del pueblo para ser la presidenta" y ésta le exige que no cuestione su legitimidad

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que "nadie va a decidir nada sobre el estatus político de Navarra que no seamos los navarros" y ha afirmado que su Ejecutivo está comprometido con una Comunidad foral "propia y diferenciada".

"Defenderemos este marco y que todas las instituciones lo respeten y entiendan que el futuro de Navarra lo decidimos los navarros y navarras", ha asegurado Chivite, que ha respondido en el pleno de la Cámara foral a una pregunta del parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas sobre la incorporación de la Comunidad foral en el articulado de los documentos de trabajo conocidos hasta la fecha para desarrollar el nuevo estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca.

La jefa del Ejecutivo foral ha remarcado que "nadie va a decidir nada sobre el estatus político de Navarra" y ha destacado que los navarros "estamos cómodos como estamos y nos identificamos con nuestra tierra".

Sobre el nuevo estatuto vasco, ha señalado que quienes tienen que aportar son los grupos en el Parlamento vasco, en el que Ciudadanos (partido de Pérez-Nievas) no tiene representación, y se ha remitido a lo dicho ya por el PSE sobre este asunto. Ha asegurado, además, que su Gobierno va a "defender nuestro actual marco institucional y la profundización en nuestro gobierno".

Asimismo, tras señalar que el Parlamento vasco "no tendría potestad para decidir sobre el estatus de Navarra", la presidenta navarra ha defendido las relaciones de colaboración con otras comunidades, sobre todo vecinas, y ha señalado que, por ello, "normalidad" si Navarra se cita en ese documento desde una perspectiva de la colaboración.

Por su parte, el parlamentario de NA+ Carlos Pérez-Nievas ha considerado que Chivite "ya no es ni siquiera la presidenta del Gobierno, gobiernan por usted y calla y otorga" y ha afirmado que la jefa del Ejecutivo foral se ha "tragado" el documento firmado entre PSOE y PNV para la investidura que "no lleva su firma y no ha participado en la negociación".

"Aquí hay un triunfador que es el PNV y usted resulta irrelevante", le ha dicho el representante de NA+ a Chivite, a quien también ha acusado de "romper acuerdos de más de 40 años para sentarse en ese sillón rojo que ni siquiera sabe utilizar". "No tiene el mandato del pueblo para ser la presidenta", le ha recriminado.

Estas palabras han provocado el enfado de Chivite, que ha interrumpido la exposición de Pérez-Nievas y ha tomado la palabra para manifestar que no va a permitir que el parlamentario de Navarra Suma "cuestione la legimitidad democrática de la presidenta del Gobierno".

Carlos Pérez-Nievas le ha respondido que "cuando hace estas intervenciones pierde legitimidad" y ha considerado que "este es su epitafio político".

Asimismo, en su turno de réplica, Chivite ha reprochado a Pérez-Nievas, portavoz de Ciudadanos Navarra, que "hable de la identidad de la Comunidad foral" cuando la formación naranja "ha hecho gala en el Congreso de acabar con la foralidad". Y ha considerado que "no puede presumir de defender ni nuestro autogobierno, ni nuestro marco institucional, ni nuestra foralidad".

"Le gustará más o menos la Presidencia de este Gobierno pero también soy su presidenta, la presidenta de todos los navarros y navarras y la legitimidad democrática no me la puede cuestionar. Si cree que este Gobierno no es legítimo vaya a los tribunales y lo denuncia, ya vale de hacer política infantil", ha concluido la jefa del Ejecutivo foral.