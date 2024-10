Chivite dice que Navarra va "razonablemente bien" y que sus acuerdos buscan "estabilidad"

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que Navarra "va razonablemente bien" y ha asegurado que los acuerdos que busca el Ejecutivo foral son aquellos que contribuyan a "dar estabilidad a esta Comunidad".

En respuesta a una pregunta del PPN sobre los Presupuestos de Navarra para 2025 y los pactos con EH Bildu, María Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra que "los acuerdos con EH Bildu son públicos y están a disposición del conjunto de la ciudadanía navarra".

Chivite ha defendido que, "aunque el PP juegue al cuanto peor mejor, Navarra va razonablemente bien, es la Comunidad con mayor calidad de vida de España, la que lidera las tasas de desempleo más bajas del país, somos la Comunidad más industrializada, pero para que no hablemos de todo esto, el PP prefiere hablar del con quién, y yo siempre he defendido que hay que hablar del para qué".

Tras ello, la jefa del Ejecutivo foral ha indicado que su Gobierno no espera al PP para "absolutamente nada, para aportar absolutamente nada de lo que le interesa a Navarra, sino más bien todo lo contrario, actuando además sin sonrojo en contra de la Comunidad foral, en contra de su autogobierno ahora en el Senado con la transferencia de tráfico".

María Chivite ha indicado que los acuerdos que busca el Gobierno "contribuyen a dar estabilidad a esta Comunidad, también a los indicadores que tenemos, desde la honestidad". "Reconocemos también dónde hay que mejorar, porque sabemos dónde hay que mejorar, siempre somos realistas, pero desde luego si fuera por ustedes, como decía aquel ilustre compañero suyo, aplaudirían que Navarra se hubiera hundido, aunque desde luego nadie esperaría que fueran ustedes los que la levantaran", ha reprochado a los 'populares'.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que los Presupuestos en los que está trabajando el Gobierno foral están "llenos de interrogantes", pero ha señalado que "hay un interrogante que sobresale por encima de todos y es cuánto está dispuesta a ceder la presidenta, a plegarse a los intereses de EH Bildu, en los Presupuestos Generales de Navarra". "Interrogantes hay muchos y certidumbre solo hay una, y es que los Presupuestos de 2025 volverán a seguir la hoja de ruta marcada por aquellos cuya principal preocupación y ocupación es sacar a España de la Comunidad foral de Navarra", ha asegurado.

Javier García ha añadido que se teme que "los próximos Presupuestos estarán totalmente ideologizados y sometidos al dictamen de los herederos de ETA".

El portavoz del PPN ha afirmado que "es imposible que a Navarra le vaya bien con las políticas tan sectarias de Gobiernos autoproclamados progresistas".

Además, ha señalado que Chivite "no se ha molestado en llamar" al PP para abordar los Presupuestos. "Hubiéramos ido a la cita si nos hubiese llamado para conocer los Presupuestos. No diga que quiere diálogo porque no hace participes a todos en ese diálogo", ha indicado.