Chivite evitar hablar de la "situación difícil" de UPN y afirma que Álvarez de Toledo hace "oportunismo político"

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha declinado este martes hacer valoraciones de la "situación difícil" que está atravesando UPN, después de que sus dos diputados desobedecieran al partido en la votación de la reforma laboral, y ha considerado que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo actúa con "oportunismo político" al criticar a UPN y defender a los dos diputados.

"Yo no voy a hacer unas valoraciones respecto de la situación política que está viviendo UPN o el aprovechamiento que algunos quieren hacer de esa situación difícil que están viviendo", ha dicho, para señalar que las palabras de Álvarez de Toledo son "más oportunismo político que otra cosa".

Además, en relación con la posición de los dos diputados de UPN, ha insistido en que no va a entrar "en discusiones que no me corresponden".

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo foral ha destacado que "si Navarra puede ser ejemplo de algo es de diálogo y de diálogo con todas las formaciones políticas, porque hay muchos decretos forales que se han hecho en pandemia que han sido aprobados por unanimidad de los grupos".

María Chivite ha defendido el "diálogo con todas las formaciones políticas, porque ya vale de que los partidos políticos nos estemos mirando continuamente a nosotros de reojo y nos olvidemos de lo importante, que es el beneficio de la ciudadanía, y si una medida, dígase la reforma laboral, es positiva para 20 millones de trabajadores, dejemos de mirarnos los partidos políticos y miremos por el bien común de los derechos laborales de 20 millones de trabajadores en nuestro país". "Por lo tanto, centrémonos en mejorar la vida de la gente y no tanto en mirarnos de reojo los partidos políticos", ha planteado.