Chivite se muestra "optimista" con la situación de Navarra y UPN critica los pactos con EH Bildu

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado este jueves "optimista" con la situación de Navarra y ha asegurado que "va a seguir yendo bien en este año 2025", mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado los pactos con EH Bildu, que están provocando, ha asegurado, la pérdida de "oportunidades, empresas y empleo".

En respuesta en el pleno del Parlamento a una pregunta del regionalista, Chivite ha precisado que el hecho de que "tengamos problemas no quiere decir que Navarra vaya mal" y ha asegurado que "como UPN no tiene proyecto político, fía su suerte a que a Navarra le vaya mal", lo que "les va a abocar de nuevo al fracaso electoral".

Ha afirmado que "los datos económicos y de empleo cuando la izquierda gobierna son mejores que cuando ustedes -UPN- estaban en el Gobierno". "El mantra de que UPN era un magnífico gestor de referencia hace tiempo que se cayó. Quizás, por eso, ustedes hablan de siglas y no hablan de políticas porque quizás no les interesa entrar en el fondo de la cuestión", ha subrayado.

Chivite ha destacado que "Navarra tiene una muy buena posición económica", "estamos en el pódium de la competitividad" y "somos los primeros en entorno institucional". Ha indicado, además, que en 2013, con UPN en el Ejecutivo foral, había "56.000 desempleados" y ahora "30.000". De la misma manera, ha asegurado que las infraestructuras "están avanzando más ahora que cuando gobernaron ustedes" con años en los que "invirtieron cero".

Ha remarcado que desde el Gobierno van a "repetir día a día los datos y hechos que desmienten su mantra de la catástrofe". Ha señalado que "nunca vamos a negar" los "problemas", pero tampoco "todo lo bueno que tenemos y que nos posiciona como la Comunidad con mayor calidad de vida de España y la tercera más competitiva. Por mucho que se empeñen en negarlo, esta es la realidad".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha censurado que "no tiene ningún pudor para mentir, sabe tan bien como yo que los datos de empleo no son buenos", que "el balance de su gestión es que las empresas se van y no vienen" y que en el último año "Navarra es la única Comunidad donde crece el paro". "Se van empresas, se cierran otras, pero el balance de la presidenta es positivo", ha reprochado.

El regionalista le ha dicho a Chivite que "sabe de sobra" que "pactar con Bildu no era inocuo, nos iba a quitar oportunidades e iba a generar desempleo" porque la coalición abertzale "no genera confianza en el tejido económico, ahuyenta a las empresas y genera rechazo en el mundo empresarial". "Le ha entregado las llaves de Navarra sabiendo las consecuencias que tenía", que son la pérdida de "oportunidades, empresas y empleo", ha rechazado.

Javier Esparza ha incidido en la necesidad de que "no se criminalice al emprendedor, seguridad jurídica, apostar por infraestructuras que hagan competitiva esta tierra, una fiscalidad cuando menos parecida a las Comunidades vecinas, concertación social y acuerdos, comunicaciones -como el TAV-", ante lo cual EH Bildu está "en todo en contra"