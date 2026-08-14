Chivite recibe a seis jóvenes becados en el programa Fulbright para realizar investigaciones en Estados Unidos

La presidenta recibe a seis jóvenes becados Fulbright. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha recibido este viernes a Paula Domínguez, Itxaso Aranguren e Irene Izco, las investigadoras provenientes de universidades navarras que obtuvieron una de las becas Fulbright para continuar sus investigaciones en Estados Unidos el pasado curso 2025-2026, y a Leyre Gaviria, Martín Aisa y Leyre Sánchez, las tres personas beneficiaras de estas becas para el próximo curso 2026-2027.

Durante la recepción, la presidenta ha repasado las áreas en las que los y las investigadoras becadas han desarrollado sus investigaciones, como la creación de medicamentos, la neurofarmacología, la neurociencia, la psicología, la ingeniería civil y ambiental, la tecnología de los alimentos, o la teledetección, entre otras. Además, ha destacado que "solo desde la ciencia y la innovación" se puede "avanzar hacia un futuro más esperanzador".

En este sentido, ha manifestado su "convencimiento de que no hay nada más luminoso que el conocimiento", y ha insistido en que "ni el negacionismo, ni los bulos ni la desinformación pueden prevalecer". Así, ha recordado que "detrás de la ciencia hay pensamiento, hay verdad y hay respuestas fiables".

La recepción se ha producido en una semana en la que, en palabras de Chivite, "la ciencia adquiere una especial relevancia en el espacio público". "Se ha socializado de manera masiva, fruto del evento del eclipse, que tanto nos ha emocionado e impactado", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que el momento actual es el mejor para "reivindicar, una vez más, el pensamiento crítico, el conocimiento y las vocaciones STEM".

Ha acompañado a la presidenta durante el recibimiento el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, y la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez.

En su intervención, Chivite ha valorado asimismo que las personas becadas pertenecen tanto a la Universidad Pública de Navarra como a la Universidad de Navarra, "dos centros excelentes que no solo son espacios de talento y estudio", sino también "propiciadores de la investigación y el conocimiento más allá de la actividad académica ordinaria".

En esta línea, ha valorado el potencial del sistema universitario navarro, del que ha querido reseñar su "alto nivel de internacionalización, el excelente rendimiento académico y alta empleabilidad, y el incremento constante de matriculaciones y egresados". Ha subrayado asimismo que Navarra es la segunda región española en investigación de excelencia, y que lidera las publicaciones científicas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PRESENCIA DE LAS MUJERES EN ÁMBITOS STEM

Chivite ha destacado, además, que el Ejecutivo foral apoya no solo la puesta en marcha de estas becas sino, en general, el fomento de las disciplinas STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), "especialmente entre la juventud y entre las mujeres y niñas".

Así, ha explicado que, desde el año 2019, Navarra cuenta con "casi un 16% más de mujeres investigadoras, más de un 31% de crecimiento de alumnas en grados STEM y más de un 38% de aumento de alumnas en las FP de STEM". De esta forma, se ha referido a las científicas galardonas con las becas Fulbright como un "referente para estas generaciones que ahora están estudiando, eligiendo su camino y pensando en su futuro".

En este sentido, ha traslado la voluntad del Gobierno de Navarra de "seguir trabajando para que el talento, el estudio y la investigación no tengan sesgo de género", y se centren "solo en la excelencia, la capacidad y la competencia".

NUEVAS EXPERIENCIAS Y DESARROLLOS

En representación de las tres personas becadas para el próximo curso, el investigador Martín Aisa ha expresado que lo más importante de la oportunidad que se les presenta no es "solo hasta donde nos permite llegar, sino todo lo que nos permite traer de vuelta". "La ciencia avanza precisamente cuando aprendemos de otros, cuando compartimos lo que sabemos, o cuando una oportunidad que empezó con una única persona acaba beneficiando a muchas más", ha añadido.

Por su parte, la investigadora Irene Izco ha hablado en nombre de las jóvenes que recibieron la beca en la pasada convocatoria, y ha comenzado su intervención ofreciéndoles a los nuevos participantes el consejo de "disfrutar desde el primer momento". En esta línea, ha destacado que "Fulbright es más que una beca", pues permite a los y las jóvenes que la obtienen "desarrollarse como investigadores y también como personas".

Asimismo, ha valorado Izco también la formación recibida en la Comunidad foral antes de su experiencia formativa e investigadora en Estados Unidos. "Aquí en Navarra estamos muy bien preparados", ha explicado. "Al final hemos sabido salir adelante y crecer en un ambiente distinto, y eso es gracias a lo que llevamos en la maleta", ha concluido.

BECAS FULBRIGHT EN NAVARRA

El programa de becas Fulbright es una iniciativa creada en 1946, con el objetivo de facilitar intercambios entre personas tituladas superiores de Estados Unidos y de países miembros del programa.

El pasado 2024 se alcanzó un convenio entre el Gobierno de Navarra y la Comisión Fulbright, para poner en marcha una convocatoria específica para que la Comunidad ofreciera hasta dos plazas adicionales al programa general de España. La primera edición contó con una dotación de algo más de 49.000 euros.

El Ejecutivo foral lanzó una segunda edición de estas becas para investigación predoctoral para el curso 2026-2027, incrementando la dotación hasta 55.000 euros.