Ciudadanos ve un "error" romper NA+ y critica "las formas" de UPN: "Ha habido falta de respeto y poca educación"

Carlos Pérez-Nievas afirma que Ciudadanos estará en las próximas elecciones forales

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha considerado un "error político" la decisión del Comité Ejecutivo de UPN de apostar por concurrir en solitario a las próximas elecciones forales y municipales, lo que supone la ruptura de Navarra Suma, y además ha sido muy crítico con las "formas" con las que se ha anunciado esa decisión, señalando que él lo ha conocido a través de los medios de comunicación.

Pérez-Nievas ha explicado en declaraciones a Europa Press que no le ha sorprendido la decisión, porque UPN "lleva tiempo mostrando y comportándose de manera que se veía que iba a tomar esa decisión". "Eran evidentes que las ganas de romper la coalición se les veían desde agosto, cuando salen a interpretar unas declaraciones de Miguel Tellado -PP- como una ruptura, cuando eso no era así porque lo he comprobado personalmente con Miguel Tellado", ha señalado Pérez-Nievas.

Así, ha criticado "las formas de Esparza y UPN para mi y mi partido". "Ciudadanos ha tenido una lealtad absoluta y se ha comprometido con la coalición desde el principio. Somos un partido que pagó la mitad de la campaña de las elecciones generales de abril, de las forales de mayo, y de las siguientes generales otra vez, y me tengo que enterar de la decisión de UPN en una rueda de prensa. Me molesta que se me tome el pelo a mi y a mi partido, cuando se nos ha dicho que se tomaría la decisión a través de las bases de UPN. Me molesta que esta mañana mismo he llamado a Javier Esparza para decirle qué había de verdad en esa noticia y él me ha dicho que se iba a empezar a hablar de ese tema, pero no en ningún momento que la decisión se había tomado", ha criticado.

Así, ha señalado que esto "demuestra falta de liderazgo". "No son las formas. Es una falta de respeto y hay poca educación política y poca educación en general, con un socio que ha aportado tanto para que tanta gente de UPN esté en puestos de responsabilidad", ha afirmado.

Pérez-Nievas ha añadido que no comparte "en absoluto la decisión, han hecho un análisis condicionado por la crisis internas de UPN, desde el congreso dramático que tuvieron, hasta la salida de Sayas y Adanero". Además, ha defendido que "la sociedad ha encajado Navarra Suma muy bien, era una suma de fuerzas, y ahora esto va a ser una resta de fuerzas"

El dirigente de Ciudadanos ha señalado que "uno tiene que aceptar todo, pero las decisiones tienen que ir acompañadas de un contexto, un trato, una deferencia política y mantener estas formas hace difícil pensar que -el de Javier Esparza- pueda ser un liderazgo como la Comunidad merece".

A partir de ahora, Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que Ciudadanos estará en las próximas elecciones forales. "Siempre hemos dicho que somos un partido valiente, que tiene futuro, con independencia de que hemos tenido tiempos mejores, pero vamos a salir reforzados de nuestro proceso de refundación. Ciudadanos quiere estar y estará en la oferta electoral en mayo y yo trataré de encabezar mi partido presentándome a las primarias", ha afirmado.