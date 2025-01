El comité de empresa de BSH espera que se abra una vía alternativa al cierre en la reunión de Madrid

PAMPLONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de BSH se han concentrado este viernes frente a la planta de Esquíroz al tiempo que una representación del Ministerio de Industria y el Gobierno de Navarra se reunía en Madrid con la dirección alemana de BSH para abordar el anunciado cierre de la planta navarra.

El presidente del comité de empresa de BSH en Esquíroz, Juanjo Hermoso de Mendoza, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "no tenemos ningún tipo de expectativa concreta" respecto a la reunión, pero ha afirmado que "lo que esperamos es que la interlocución que se genera a través de la posibilidad de este encuentro se mantenga y eso suponga que se abra una vía que nos dé una alternativa para buscar la reversibilidad -del cierre- o un plan de reindustrialización, como quiera que lo podamos expresar".

La concentración ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía 'BSH no se cierra / Ez itxi. Por la industria navarra', y los trabajadores han repetido mensajes como 'Ya no hay amigos en Balay' o 'BSH no se cierre'.

Hermoso de Mendoza ha señalado que este viernes "es el día en el que después de estar durante varias semanas solicitando la presencia de una interlocución con capacidad de negociación y de decisión por parte de la multinacional alemana y la interpelación que hicimos al Gobierno de Navarra, las gestiones han cristalizado en que se está produciendo un primer encuentro en el Ministerio de Industria y para nosotros eso es lo realmente importante, que esa representación de la dirección de Alemania de BSH está en Madrid".

Hermoso de Mendoza ha explicado que el comité de empresa ha decidido no acudir a la reunión porque estimaba "fundamental el hecho de que esa interlocución de BSH alemana estuviera en este encuentro y otorgamos una confianza al Gobierno de Navarra". "Se realizaron unos pronunciamientos, se han hecho unas gestiones, esto en concreto ha cristalizado en el encuentro que se está celebrando en este momento y nosotros nos damos por representados a la espera de qué arroje la reunión en cuanto a los mensajes que nos puedan trasladar desde la representación alemana de BSH a través del Gobierno de Navarra", ha apuntado.

En ese sentido, Juanjo Hermoso de Mendoza ha señalado que el comité de empresa se reunirá este sábado a partir de las 10 horas con el Gobierno de Navarra "para recabar esa información de manera directa".

El presidente del comité ha insistido en que "el objetivo fundamental era establecer una interlocución con la compañía, eso se da y a partir de ahí, en el ámbito de lo que el Gobierno de Navarra pueda llegar a plantear o dejar de plantear, respetamos y en función de cómo veamos que evolucionan las cosas y qué pronunciamientos se producen por parte de la compañía y de los diferentes agentes que van a intervenir en este proceso, tomaremos nuestras decisiones y enviaremos los mensajes que creemos que en cada momento corresponda enviar".

Hermoso de Mendoza ha señalado que "los ánimos" entre los trabajadores "están bajos, hay muchísima incertidumbre y no estamos trabajando en una situación de normalidad, sino que estamos trabajando en una situación de excepcionalidad". "La producción no sale como sería habitual en un año ordinario de trabajo y esa es nuestra realidad. Emocionalmente hay una carga muy potente en el sentido más negativo. Sí que es verdad que contrarrestando eso tenemos que decir que el ánimo lo tenemos muy alto y que esto va a ser muy largo. Iremos tomando decisiones conforme los acontecimientos se vayan sucediendo. No vamos a hacer planificaciones ni estrategias a tres, a cuatro o a cinco semanas vista porque sería un error, porque todo puede cambiar en cualquier momento", ha indicado.