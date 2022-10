Una concentración en Pamplona muestra su solidaridad con las mujeres en Irán

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este domingo al mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para mostrar su apoyo y solidaridad con las mujeres de Irán a raíz de las protestas en este país tras la muerte de Mahsa Amini.

En la movilización, convocada por la Federación de Asociaciones de Migrantes de Navarra, han participado iraníes residentes en Navarra. Se han visto banderas de este país y carteles con lemas como 'El silencio es el comienzo de la violencia', 'Si tocan a una respondemos todas' o 'Mujer, vida, libertad'.

Dos representantes de la federación han leído un comunicado, en castellano y en euskera, en el que han mostrado su "solidaridad y apoyo a las mujeres iraníes que están pasando por un momento difícil, con revueltas populares, importantes y graves protestas, a raíz de la muerte de Mahsa Amini, muerta por la policía iraní".

"Las mujeres de Irán, al igual que en otros países del mundo, quieren y desean un cambio y que se les trate como seres humanos con deberes y derechos, igual que a los hombres de esos países. Y no permitir que sigan gobiernos misóginos, donde la mujer es pisoteada siempre, ni permitir que siga el heteropatriarcado en su máxima expresión que es aniquilarlas físicas y mentalmente", han manifestado.

"No podemos en 2022 seguir permitiendo que la violencia hacia las mujeres constituya una violación de los derechos humanos fundamentales y no podemos aceptar que esas represiones y violencia sean justificadas basándose en costumbres ancestrales, una religión o un poder político", han defendido.

Igualmente, han expresado su repulsa por "todos los feminicidios ocurridos este año en nuestro país" y han advertido de que "la igualdad y el respeto entre mujeres y hombres en nuestra sociedad no está avanzando". "No hay igualdad en nuestra sociedad mientras se siga matando a mujeres por el mero hecho de serlo, se siga ejerciendo la violencia vicaria, sigan las agresiones y acoso sexuales y se quiera controlar nuestros cuerpos", han remarcado.

"Vivan las mujeres del mundo", ha finalizado el manifiesto, en el que se ha recordado a "todas las mujeres y madres ucranianas y rusas víctimas del conflicto".

"LAS MUJERES DE IRÁN ESTÁN LIDERANDO LA NECESIDAD DE IGUALDAD"

Seguidamente, Nasy Firooz, mujer iraní residente en Navarra desde 1975, ha tomado la palabra para explicar que "soy iraní, soy mujer y soy bahai, que es una minoría religiosa cruelmente perseguida en Irán, como muchas otras minorías, colectivos y etnias". "Estas tres condiciones me dan todos los boletos para haber estado en el lugar de Mahsa. Yo podría haber sido Mahsa", ha destacado.

"Mahsa, que a la edad de 22 años fue detenida por llevar mal puesto el velo y que salió muerta, no se sabe exactamente por qué, no ha sido la primera mujer en dar su vida por ser mujer", ha explicado, para recordar que la primera mujer en quitarse el velo en Irán fue la poetisa Táhirih en el siglo XIX. "Fue tal la conmoción, dicen los historiadores, que muchos hombres se autodegollaron porque no soportaban ver a una mujer sin velo", ha señalado.

"Creo que todos los que estamos aquí creemos que los hombres y las mujeres, y parece mentira que en el siglo XXI uno tenga que decir esto, tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y el respeto de todo el mundo", ha manifestado.

Firooz ha destacado que "ahora mismo las mujeres en Irán son las que están liderando esta necesidad de igualdad, no sólo de las mujeres sino de todo tipo de minorías, de grupos, de gremios". "Ha habido muchos muertos estos días y todos estos años solamente por sus creencias, aunque no las expresaran; solamente por tu condición, aunque no la muestres", ha lamentado.

Y ha concluido recordando las palabras de la poetisa Táhirih "que dijo antes de que la asesinaran: 'podéis matarme tanto como queráis pero no podréis detener la emancipación de la mujer'" y se ha mostrado convencida de que "vamos hacia ello, con la colaboración de todos los hombres, claro".

