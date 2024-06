El consejero Chivite adelante que Renfe tiene previsto ampliar con nuevos vagones el tren Pamplona-Zaragoza

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha manifestado este jueves que "Renfe ya tiene previsto ampliar la capacidad de pasajeros en el tren Pamplona-Zaragoza con la incorporación de nuevos vagones".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de UPN sobre el tren de cercanías Pamplona-Zaragoza y ha destacado que "las políticas de movilidad sostenible impulsadas por el Gobierno de España son un éxito; la apuesta por favorecer el transporte público sostenible, accesible y seguro está dando buenos resultados".

Ha asegurado que "el trayecto del tren Pamplona-Zaragoza ha asumido un incremento de usuarios exponencial" y que "para ajustar la demanda a la oferta, el Gobierno de Navarra está en contacto continuo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para implantar mejoras que favorezcan a los usuarios de Adif y Renfe".

Chivite ha comentado a UPN que "puede quedarse con la foto de un momento puntual" en dicho tren con personas sentadas en el suelo, que "desde luego no nos gusta pero nuestra mirada es bastante más amplia".

"Afortunadamente el modelo para lograr un transporte público más sostenible y eficiente está funcionando entre otras razones con la puesta en marcha en 2022 de descuentos y abonos gratuitos para viajeros de media distancia, una medida que ha sido muy bien acogida en Navarra y los datos así lo demuestran", ha expuesto el consejero.

Ha señalado que "en 2023 utilizaron el servicio 154.000 personas más respecto al 2019" y "si fuese tal desastre no habría una subida del 54% de usuarios de este servicio". "Existe un compromiso de ofrecer servicio a toda la demanda asistente y se están aportando soluciones de manera continua", ha dicho.

Óscar Chivite ha incidido en que "estamos poniendo medidas para favorecer un servicio de tren con mejor calidad, que está teniendo éxito, con un 54% más de usuarios, y seguimos trabajando para adaptarnos a la oferta de la demanda, afortunadamente, porque nos está superando".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado, por su parte, que esta pregunta para la presidenta del Gobierno y "no responde cuando algo le incomoda, no responde cuando entiende que algo le perjudica". Ha señalado que les "obsesiona" la comunicación, "lo importante es la propaganda". "En el fondo piensa que todos somos idiotas", ha comentado, para criticar "la inauguración que organizaron" para el tren entre Pamplona y Zaragoza, "un tren que nos lleva a Zaragoza en dos horas 15 minutos, con 15 paradas, con asientos incómodos y duros, donde no caben las maletas, donde no caben los pasajeros; es una vergüenza".

Esparza ha añadido que "ningún Gobierno tendría que darse por satisfecho con esta situación, tendrían que estar exigiendo ya un cambio en este servicio". "Y si esto es lo que el PSOE quiere para Navarra, apaga y vámonos", ha expuesto, para agregar que "si están tan contentos con este tren, que la presidenta viaje a Zaragoza en él y luego nos lo cuente".