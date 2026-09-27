Contigo-Zurekin llama a "poner el derecho a la vivienda por delante de la lógica especulativa"

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha registrado en el Parlamento foral una declaración institucional para reclamar medidas "frente a la especulación con la vivienda" y para "reforzar" el parque público residencial.

La iniciativa toma como referencia el caso de la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas en Madrid. Ante esta situación, Contigo-Zurekin propone que el Parlamento de Navarra inste al Gobierno de España a "expropiar la vivienda y cedérsela de manera inmediata a su anterior inquilina".

En un comunicado, el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha considerado que "lo ocurrido en Madrid demuestra hasta qué punto la vivienda puede quedar sometida a una lógica puramente económica. Las instituciones tienen que ser capaces de ofrecer respuestas ante situaciones como esta y poner el derecho a la vivienda por delante de la lógica especulativa".

Por otro lado, la declaración instar al Gobierno de Navarra a "impulsar un plan de adquisición masiva de viviendas que hayan perdido su calificación protegida, financiado a través del plan de inversiones".

"Tenemos que ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y recuperar para ese fin viviendas que fueron construidas con recursos públicos. Es una manera de aumentar la oferta asequible y garantizar que esos recursos sigan teniendo una finalidad social", ha defendido Guzmán.

Para Contigo-Zurekin, ambas medidas deben formar parte de una política "que sitúe el derecho a la vivienda por encima de las dinámicas especulativas y permita aumentar el parque público residencial".