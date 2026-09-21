Controlado un incendio forestal declarado en Lodosa

Efectivos de Bomberos han controlado un incendio de pinar que se ha declarado al noreste de Lodosa. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han controlado este lunes un incendio de pinar que se ha declarado al noreste de Lodosa, sin que se hayan registrado personas afectadas.

El aviso por el incendio se ha dado a las 13.55 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Lodosa y de Peralta, brigada helitransportada, dos helicópteros de extinción, Guarderío de Medio Ambiente y Guardia Civil, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Controlado el incendio, los Bomberos realizan labores de remate y refresco.