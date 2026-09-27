Controlado un incendio provocado por un coche en llamas en Muruarte de Reta

Controlado un incendio provocado por un coche en llamas en Muruarte de Reta.
Controlado un incendio provocado por un coche en llamas en Muruarte de Reta. - POLICÍA FORAL
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 27 septiembre 2026 19:36
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   PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los bomberos han intervenido este domingo por la tarde con motivo del incendio de un vehículo, a la altura del punto kilométrico 72 de la AP-15, en el término municipal de Muruarte de Reta. El fuego se ha propagado a la vegetación, afectando a ladera al este de la autopista, en la zona próxima a las canteras.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18.25 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla, el BHIF, un helicóptero de extinción, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

   El incendio se ha dado por controlado sobre las 19.00 horas. El humo generado ha provocado retenciones en la vía debido a la visibilidad reducida. La Policía Foral se encarga de regular el tráfico.

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