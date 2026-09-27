Controlado un incendio provocado por un coche en llamas en Muruarte de Reta. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este domingo por la tarde con motivo del incendio de un vehículo, a la altura del punto kilométrico 72 de la AP-15, en el término municipal de Muruarte de Reta. El fuego se ha propagado a la vegetación, afectando a ladera al este de la autopista, en la zona próxima a las canteras.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 18.25 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla, el BHIF, un helicóptero de extinción, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

El incendio se ha dado por controlado sobre las 19.00 horas. El humo generado ha provocado retenciones en la vía debido a la visibilidad reducida. La Policía Foral se encarga de regular el tráfico.