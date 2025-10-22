COVITE dedicará su Jornada Anual de 2025 a "desmontar los mitos" que "legitiman el terrorismo"

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) celebrará el próximo miércoles 5 de noviembre su XXIII Jornada Anual bajo el título 'Desmontar los mitos: Verdad y Memoria ante la legitimación del terrorismo'. El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio del Civivox Condestable de Pamplona (Calle Mayor nº2), reunirá a historiadores, académicos, juristas y víctimas del terrorismo para reflexionar sobre "las estrategias de legitimación del terrorismo y la manipulación de la memoria en el contexto actual".

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, inaugurará la jornada a las 10.45 horas con un discurso en el que subrayará la importancia de "preservar la verdad frente a los intentos de distorsionar nuestro pasado más reciente" y de "mantener viva la memoria de las víctimas frente al relato legitimador del terrorismo", explican en una nota de prensa desde el colectivo.

La primera mesa redonda, titulada 'Los límites de la Memoria ante los claroscuros de la Historia: ¿cómo recordar a las víctimas que también fueron victimarios?', abordará el "debate ético" en torno a las llamadas "víctimas-victimarios" y las "fronteras morales de la memoria". En ella participarán Galo Bilbao, profesor de la Universidad de Deusto y miembro de su Centro de Ética Aplicada; el escritor Joseba Eceolaza; y el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, responsable del área de Investigación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Tras una pausa a las 12.30 horas, la segunda mesa redonda -'La 'socialización del sufrimiento', treinta años después: la Verdad ante el negacionismo'- analizará "esta siniestra estrategia de terror impulsada por ETA y por la izquierda abertzale en los años noventa", así como "el intento actual de sectores de la izquierda abertzale por negar su existencia". En esta mesa participarán Eider Nafarrate, investigadora del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda; Raúl López Romo, historiador y responsable del área de Educación y Exposiciones del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo; y Pablo P. Cid Fernández, abogado penalista en la reapertura del sumario de Gregorio Ordóñez contra los autores intelectuales del crimen.

La jornada se reanudará por la tarde, a las 17.00 horas, con la mesa 'Del ostracismo a la dignidad: las víctimas invisibles como ejemplo de paz y convivencia', en la que intervendrán Veronique Caplanne, hija de Robert Edouard Caplanne, asesinado por los GAL en 1985, y Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995. Ambas reflexionarán sobre "el ostracismo al que han sido condenadas muchas víctimas del terrorismo, la mayoría, puesto que, por no encajar en determinados relatos políticos, han sufrido la indiferencia social e institucional más absoluta". Desde COVITE se reivindicará su ejemplo como "referentes de paz y convivencia democrática".

La clausura del encuentro tendrá lugar a las 18.00 horas, a cargo de la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.