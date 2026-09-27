Declarado un incendio forestal entre Leitza y Ezkurra

Archivo - Oficina de la sala de 112 SOS Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen en estos momentos para tratar de extinguir un incendio declarado en la madrugada de este domingo entre Leitza y la localidad de Ezkurra. No hay personas afectadas.

El aviso del fuego se ha recibido a las 4.24 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Cordovilla y Oronoz, bomberos voluntarios de Leitza, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, un helicóptero del MITECO, Guarderío Medio Ambiente y Policía Foral.

No obstante, los medios aéreos no pueden intervenir a causa del viento, segun informan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.