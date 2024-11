La directora general de la Agenda 2030 del Gobierno de España afirma que Navarra va en "la senda correcta"

El Gobierno foral impulsa una "alianza social" para la divulgación de los ODS por parte de las empresas

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Comercio y Agenda 2030 del Gobierno de España, Paula Fernández-Wulff, ha afirmado que Navarra "se ha dotado de instrumentos claros, muy específicos, de informes, de planes, de estrategias" en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que "esa es absolutamente la senda correcta".

"Hemos sufrido los grandes efectos de una Dana que no es otra cosa que el resultado de los efectos más devastadores del cambio climático. Estamos en unas condiciones en las que si las regiones, los ayuntamientos, todas las administraciones, el Gobierno de España también, no nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad de afrontar estos retos, creo que no vamos a llegar muy lejos", ha señalado.

Así se ha pronunciado este martes, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada 'Alianza Navarra por los ODS (Agenda 2030): compromiso compartido', junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna.

En la jornada, el Gobierno foral ha presentado la Alianza Navarra por los ODS, una "alianza social que consta de un llamamiento a las entidades sociales, a las empresas, para que suscriban un compromiso" asumiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "y también divulgarlos y socializarlos tanto en su ámbito organizativo como en el exterior".

Según ha indicado Taberna en declaraciones a los medios, "el gobierno anterior se comprometió en el Plan Voluntario de Evaluación y Seguimiento de los Objetivos 2030, y en esta ocasión, en este nuevo gobierno nos queremos comprometer con la construcción de una alianza social para los ODS".

"Creemos que este compromiso, que en otros espacios ya se está haciendo y con evidentes resultados, va a afianzar la socialización en Navarra de los Objetivos 2030, va a afianzar esa divulgación y, en ese sentido, a medida que estas entidades sociales, estas entidades empresariales firmen este compromiso de divulgación, el Gobierno de Navarra expedirá un certificado de entidad comprometida con los objetivos 2030. Esta es una iniciativa a la que queremos dar impulso a lo largo de este gobierno", ha indicado.

Tras añadir que "el Gobierno de Navarra tiene perfecta trazabilidad de su acción de gobierno" a través de los 17 ODS, Taberna ha subrayado que "dentro de estos objetivos tenemos, por ejemplo, el proyecto de la construcción del Canal de Navarra, que puede parecer una obra pública sin más, pero es una obra pública que fundamentalmente acomete el reto del cambio climático, acomete la equidad de la ciudadanía con los recursos naturales, en este caso con el agua de calidad, y también con la energía alternativa, porque junto con este Canal de Navarra también queremos desarrollar fuentes de energías renovables".

Además, ha destacado que la pasada legislatura "aprobamos la ley foral de cambio climático, recientemente aprobamos un decreto foral para eventos lúdicos y festivos de forma sostenible, y también hay pequeñas campañas que hacen mucho, como la ducha de cuatro minutos".

Preguntado por el compromiso que adquirirán las empresas a través de esta iniciativa, Taberna ha explicado que "es voluntario y forma parte de un concepto que es responsabilidad social corporativa o empresarial, es decir, las empresas ya están comprometidas también con su medio ambiente, con su contexto, y en este caso les vamos a ofrecer la posibilidad de cooperar y colaborar con los Objetivos 2030". "Es un manifiesto que lo que viene a decir es que estas entidades, estas corporaciones, organizaciones asumen esos compromisos de la Agenda 2030, se comprometen a difundir, se comprometen también, en caso de organizaciones mayores, a dar formación", ha apuntado.

A su juicio, "uno de los grandes retos que tenemos en este Gobierno es la divulgación" de los ODS. "Podría decir que incluso los que se oponen y se manifiestan contra esos Objetivos ni siquiera los conocen. Entonces yo creo que es necesaria esta socialización de estos Objetivos para entender", ha comentado.

Por su parte, la directora general de la Agenda 2030 ha planteado "quién puede estar en contra de la Agenda 2030", pues cubren temáticas como la erradicación de la pobreza o el hambre, la sanidad universal, o la igualdad de género. "¿Quién puede estar en contra de estos Objetivos? Únicamente aquellas personas o grupos colectivos que desean instrumentalizarla", ha manifestado.

La Agenda 2030, según ha añadido, "nos permite dotar de contenido aquellos objetivos hacia los que queremos caminar como sociedad", y desde el Gobierno de España "estamos absolutamente convencidos de que lo que necesitamos son políticas concretas, como las que tiene el Gobierno de Navarra". "Necesitamos socializar estos objetivos para que se conozcan, porque al final lo que no se conoce por parte de la sociedad es lo que se acaba instrumentalizando", ha reivindicado.

Según ha explicado, como administración, desde 2021 "nos hemos dotado de una Estrategia de Desarrollo Sostenible que lo que hace es precisamente localizar, apropiarnos de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y pensar de qué manera los adaptamos al contexto nacional".

"La Estrategia se revisará ahora en 2024 y finalizará en 2025 y vamos a elaborar un plan de aceleración a través del cual el Gobierno pueda verdaderamente poner el foco en los grandes retos que tiene ahora mismo el país, como son la pobreza, la desigualdad, la protección de los derechos laborales, el abordaje de un sistema de cuidados, la transición justa y el desarrollo de medidas fiscales que puedan apoyar todas estas transiciones y que, de verdad, nos avancen hacia un desarrollo sostenible", ha subrayado.