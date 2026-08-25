Dos detenidos acusados de una extorsión mediante un montaje con una menor de edad

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PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, de 31 y 29 años y vecinos de Pamplona, como presuntos autores de un delito de extorsión, tras descubrir un elaborado montaje mediante el que lograron obtener cerca de 50.000 euros. La investigación se ha desarrollado en el marco de la denominada operación Oilarra.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que desde el mes de julio de 2025 venía realizando numerosos pagos en efectivo y a través de diferentes plataformas, bajo la amenaza de ser denunciado por haber ofrecido presuntamente dinero a una menor de edad para mantener relaciones sexuales, extremo que negó desde el primer momento y que, según las investigaciones practicadas, nunca llegó a producirse.

Las pesquisas desarrolladas por el equipo territorial de Policía Judicial de Estella permitieron determinar que uno de los detenidos, aprovechando la relación de amistad que mantenía con la víctima y el conocimiento de su capacidad económica, ideó un montaje basado en el miedo y la presión psicológica. Para ello utilizó la imagen de una menor de edad, la intervención de un supuesto hermano que exigía dinero para evitar una denuncia y la difusión de una noticia sobre un caso similar, generando en el denunciante un intenso temor a las consecuencias penales y sociales de unos hechos inexistentes. Todo ello fue acompañado de continuas llamadas telefónicas y mensajes exigiendo nuevas cantidades de dinero, ha añadido la Guardia Civil.

La investigación permitió igualmente acreditar la participación de la segunda detenida, titular de las cuentas bancarias en las que se recibían los pagos realizados por la víctima, constatándose su conocimiento sobre la procedencia ilícita del dinero. Para el esclarecimiento de los hechos, resultó fundamental el análisis de las conversaciones mantenidas entre las partes, de los movimientos de las cuentas bancarias, de las plataformas de pago utilizadas y del contenido del teléfono móvil intervenido durante la investigación, cuyo examen, autorizado judicialmente, aportó nuevos indicios que reforzaron la participación de ambos detenidos.

Durante la investigación fue localizada la menor cuya imagen había sido utilizada en el montaje, quien manifestó que nunca recibió propuesta alguna de carácter sexual ni cantidad económica por parte del denunciante. Asimismo, declaró que uno de los detenidos le ofreció dinero para que realizara una declaración falsa que respaldara la versión creada por los autores, propuesta que rechazó.

Como consecuencia de la extorsión, la víctima llegó a realizar numerosos pagos hasta sufrir un perjuicio económico cercano a los 50.000 euros, viéndose además gravemente afectada su situación personal, familiar y económica.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella, que continuará con la tramitación del procedimiento.