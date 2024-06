Echeverría dice que la pasarela a la Policía Foral está "paralizada" hasta formalizarse la transferencia de tráfico

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha explicado que la pasarela para que agentes de la Guardia Civil de Tráfico se puedan incorporar a la Policía Foral está "paralizada" a la espera de que se apruebe definitivamente la transferencia de esta competencia a la Comunidad foral, que todavía tiene que pasar su trámite por el Congreso y el Senado.

En declaraciones a los medios, después de inaugurar una exposición con motivo del 65 aniversario de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha indicado que, según las previsiones, la transferencia podría formalizarse a finales de año. Momento en que "se retomará el tema de la pasarela, se terminarán las cuestiones que estaban pendientes y de ahí se seguirá con el procedimiento establecido".

"La pasarela de personal simplemente está paralizada porque hasta que no se formalice del todo la transferencia, es decir, hasta que no se termine el trámite del Congreso de los Diputados y del Senado, pues no avanzaremos en la pasarela", ha apuntado.

Según ha afirmado, "no hay todavía solicitudes formales" de agentes de la Guardia Civil "porque la pasarela no está cerrada". "Desde la Agrupación de Tráfico no nos han transmitido todavía cifras de las personas que están interesadas porque eso dependerá de las condiciones que se establezcan en la pasarela", ha indicado.

Tras aprobarse la modificación de la Lorafna en el Parlamento de Navarra, para permitir esta transferencia después de que el Tribunal Supremo anulara una parte, ahora deberá pasar por el Congreso y el Senado. En esta última Cámara "se prevé una paralización de dos meses porque el PP tiene mayoría absoluta y después volverá al Congreso". A partir de ahí, "correrán los plazos".

"Lo que siempre se ha comentado es que podemos estar con todo terminado y en los plazos establecidos hacia finales de año", ha explicado Echeverría, que ha añadido que "una vez que se apruebe, se determinarán las condiciones de la pasarela".

Preguntada sobre la exposición del 65 aniversario en un momento en que la Agrupación de Tráfico podría dejar de prestar servicio en Navarra tras la aprobación de la transferencia competencial, la delegada del Gobierno ha contestado que "una transferencia de competencias no quiere decir que no se reconozca el trabajo de la Agrupación durante estos 65 años, no veo relación entre la transferencia de competencias y la exposición".