EH Bildu destaca que el 29N se decide entre una "agenda reaccionaria" o "garantizar vidas dignas"

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha afirmado que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre se decide entre la "agenda reaccionaria" de PP y Vox o "avanzar en derechos, extender esos derechos y garantizar vidas dignas". Y se ha mostrado convencida de que "Euskal Herria va a ser capaz de responder como exige el momento".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la segunda jornada de los encuentros 'Liderar los pueblos - Locals Take the Lead', organizados por EH Bildu, European Left Alliance y European Free Alliance, Kortajarena ha señalado que "basta con echar una mirada a el mundo, a Europa, para darnos cuenta de que vivimos en un momento de gran incertidumbre" donde conviven "dos pulsiones". Una "pulsión reaccionaria" que "viene de la ultraderecha" y, por otro lado, un "clamor ciudadano" en "las calles de toda Europa" que "nos pide vidas dignas" y "justicia social".

En este sentido, ha defendido que "el mejor antídoto para frenar a la derecha son las políticas públicas que precisamente vienen a responder a esas necesidades que nos está manifestando con claridad la ciudadanía". "El mejor antídoto frente a la ultraderecha son esas políticas que responden a la emergencia habitacional, que responden a la carestía de la vida, que nos permiten avanzar en igualdad", ha subrayado.

Kortajarena ha destacado que EH Bildu, "como primera fuerza municipalista de Euskal Herria", está "absolutamente comprometida con desarrollar y articular esas respuestas que nos está pidiendo la ciudadanía y que van a servir como bloque para frenar a la ultraderecha".

Así, ha puesto en valor las jornadas organizadas por la coalición abertzale en Pamplona con "otras fuerzas de la izquierda europea" para "compartir experiencias de políticas públicas que se articulan desde el municipalismo y que vienen a responder a ese clamor que nos está manifestando la ciudadanía en las calles".

"Esto es precisamente lo que se dirime en las próximas elecciones del 29 de noviembre. No son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones absolutamente extraordinarias", ha resaltado. Al respecto, ha indicado que este viernes "tuvimos la oportunidad de escuchar a 'FeiVox', habló con bastante claridad, puso todas las cartas encima de la mesa, su agenda quedó bastante en evidencia".

En este sentido, ha advertido de que "eso es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre. O esa agenda reaccionaria que ayer se manifestaba con tanta claridad, o avanzar en derechos, extender esos derechos y garantizar vidas dignas". Y se ha mostrado convencida de que "este país, que Euskal Herria, entenderá, como lo ha hecho en otras ocasiones, cuál es el momento que estamos viviendo y va a ser capaz de responder como exige el momento".