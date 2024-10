ELA ve "insuficientes" las medidas de Educación y dice que "no mejoran sustancialmente las condiciones del profesorado"

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha afirmado que las medidas propuestas este en la mesa sectorial por parte del consejero de Educación, Carlos Gimeno, son "insuficientes" y que el departamento "sigue sin proponer medidas que mejoren sustancialmente las condiciones del profesorado".

En concreto, Educación había aceptado extender a Primaria la reducción lineal de ratios y rebajar las horas de formación del profesorado.

En una nota de prensa, desde ELA han criticado que "no hay ninguna propuesta respecto a temas tan esenciales como el incremento salarial o la reducción de la temporalidad". Además, ha criticado que se contempla "un recorte en derechos a las personas de más de 55 años" y que "las mejoras que se contemplan en las ratios están por debajo de lo reivindicado por los sindicatos -en los ciclos en los que se propone algo-".

"Pero además, no hay mejora de ratios ni en secundaria, ni en FP, ni en otras enseñanzas. Las medidas propuestas tienen vocación únicamente temporal (hasta 2028) y no están garantizadas, dado que serían sometidas a evaluaciones periódicas. Si bien el contenido de lo propuesto no es suficiente, es evidente que el consejero ha tenido que sentarse en la Mesa tras la jornada de huelga del 26 de septiembre y la convocatoria de huelga del 29 de octubre", han añadido desde el sindicato.

ELA ha considerado que "la única manera de alcanzar las mejoras solicitadas es que el profesorado siga movilizándose y secundando las huelgas".