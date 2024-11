Esparza dice que Chivite es una "auténtica negacionista de los problemas de miles de navarros"

Pide a la presidenta que se aleje de "los radicales" y le tiende la mano para que Navarra sea "una marca de prestigio"

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "siempre dibuja una Navarra idílica" y es "una auténtica negacionista de los problemas y las dificultades que tienen miles de navarros y navarras".

En respuesta a la intervención de Chivite en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Javier Esparza ha indicado que la presidenta no reconoce la "realidad" y exagera y se apropia "de aquello que cree que va bien, aunque ni siquiera sea por su gestión, y, con los problemas, que son evidentes, actúa buscando el comodín de 'esto se debe a gobiernos de la derecha perversa y destructiva que representa UPN', o, simplemente, borrándolos de sus discursos al más puro estilo negacionista".

El portavoz regionalista ha planteado a Chivite que, "si quiere volver a hacer de Navarra una tierra envidiada, si quiere que Navarra sea una marca de prestigio, aquí tiene nuestra mano". "Aléjese de los radicales, haga políticas sensatas y verá cómo entre todos somos capaces de conseguirlo. Supongo que no hará ni caso, usted verá, pero va a pasar a la historia por ser la presidenta que devaluó la marca navarra, la imagen de Navarra, hasta límites insospechados", ha señalado.

Durante su intervención, Javier Esparza ha ironizado afirmando que Chivite "nunca se equivoca, su Gobierno vive en un estado de perfección total, toma decisiones impecables y nunca, en ninguna circunstancia, comete un error". "Navarra es el paraíso, un lugar donde siempre luce el sol y sólo vemos alguna nube cuando la malvada oposición se encarga de inventar algún bulo para romper la paz y la armonía de nuestra tierra", ha añadido.

Javier Esparza ha indicado que "esta actitud hace caer" a la presidenta y al Gobierno "en el empeño constante de conformar un relato que justifique su manera de actuar, su acción de Gobierno, un relato que tape los problemas, sus errores, su incapacidad". "Un relato que nos cuenta que vivimos en una especie de paraíso o arcadia feliz. Un relato que responsabiliza de cualquier problema a UPN", ha afirmado.

Así, ha insistido en la idea de que el Gobierno "tiene el don de no errar nunca y practica políticas justas que redundan en el bien de toda la sociedad navarra". "Pero por si acaso no es percibido así por la sociedad navarra, que es la que sufre a diario su gestión, por si acaso no se les entiende bien, por si acaso fuera de Navarra se ve una Comunidad diferente, por si acaso, han comenzado a impulsar a modo de salvavidas de su gestión, que no de Navarra, un relato del 'todo es maravilloso', aunque no se ajuste a la realidad, que han titulado 'Marca Navarra", ha señalado.

En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno foral "ha devaluado tanto la marca Navarra que necesitan una campaña de marketing para intentar mejorar nuestra imagen". "Lo cierto es que el Gobierno ha devaluado la marca Navarra. Ha deteriorado el prestigio de Navarra. Ha echado por tierra el buen nombre de Navarra", ha indicado.

Javier Esparza ha afirmado que en Salud, cuando Chivite llegó al Gobierno "había en lista de espera para primera consulta 38.056 pacientes que esperaban 46 días y los últimos datos nos dicen que tenemos 63.969 pacientes que esperan 78 días". "Lo cierto es que en último mes han sacado de la lista de espera en primera consulta a 4.837 pacientes. Podría llegar a ser un milagro si no supiéramos las trampas que han hecho para lograr esa reducción. En todo caso, 25.913 personas más en lista de espera, que se dice pronto, desde que usted es presidenta", ha señalado.

Además, ha asegurado que el índice GINI que mide la desigualdad "crece un punto en Navarra mientras en España baja un punto". "Cuando el PSN llegó al Gobierno éramos los segundos y hoy, los undécimos. Tenemos una renta garantizada que es un escudo social al que cada vez se le destinan más recursos pero que no consigue el objetivo de integración social y laboral", ha criticado.

Javier Esparza también ha afirmado que en la narrativa de la Marca Navarra califican a la Comunidad foral como una región adelantada por "un desarrollo industrial puntero, sólido, experimentado y con una potente presencia multinacional". El portavoz de UPN ha indicado que no discute esta idea, "viene de muy atrás, pero hoy esas multinacionales ya cambian su domicilio fiscal a otras CCAA, a modo de ejemplo, Siemens-Gamesa o BSH".

Además, ha advertido de que "en estos seis años de Presidencia de Chivite la toma de decisión sobre Volkswagen Navarra ha pasado de estar en Navarra a estar en Seat Martorell, porque el grupo Volkswagen ha invertido decididamente en Cataluña y menos decididamente en Navarra". "Sánchez y sus acuerdos políticos apostaron por Cataluña y eso lo vamos a pagar en Navarra mientras usted calla porque no defiende ya ni a los trabajadores navarros. ¿Cuál es el plan de VW Navarra? ¿Nos lo va a contar de una vez? ¿Pasar de 6.000 a 3.000 trabajadores en fábrica? ¿Vender la fábrica a Hyundai?", ha planteado.

También ha señalado Javier Esparza que "Navarra es la única Comunidad de toda España donde crece el paro, en el resto baja", y que "Navarra es la Comunidad con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres de España".

El portavoz de UPN ha afirmado que "hay que ser creíble, y el Gobierno de Chivite no da credibilidad, no da buena imagen ni en Navarra ni fuera de ella, y no la da por sus datos, que empeoran cada año, ni tampoco por sus valores, que admiten un socio capaz de defender a una organización terrorista como ETA". "Su mala gestión y su socio EH Bildu devalúan la imagen de Navarra en el exterior. Es necesario hacer políticas moderadas que nos coloquen en mejor posición que otras Comunidades, con mejores resultados, más competitivos que otros", ha indicado.

Esparza ha defendido que "es necesario hacer políticas moderadas que nos coloquen en mejor posición que otras CCAA, con mejores resultados, más competitivos que otros y, evidentemente, pretender que Navarra recupere su imagen de la mano de EH Bildu seguramente no es buena idea".

En este contexto, ha trasladado algunas cuestiones que para UPN "deberían ser el camino a recorrer si de verdad quieren intentar enderezar el rumbo perdido y recuperar la imagen de Navarra". Así, ha planteado "salarios dignos para nuestros jóvenes y más facilidades de acceso a una vivienda"; eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres; que en todos los centros y en todas localidades navarras haya posibilidad de elegir inglés como modelo educativo; O-3 gratuito y universal "de verdad"; y mejorar la sanidad.

También ha defendido que "debemos proporcionar ayudas a las personas mayores o dependientes para que puedan seguir viviendo en su domicilio si así lo desean"; cambiar el modelo de renta garantizada, "manteniendo los derechos de las personas e incorporando obligaciones"; exigir un plan de inversiones con compromiso presupuestario "pactando cronograma y plazos para cohesionar Navarra"; y aprobar un "alivio fiscal a las familias, a los autónomos y a las empresas".