Estella acogerá en noviembre un encuentro nacional sobre innovación territorial, jóvenes rurales y despoblación

Presentación del Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT) - GOBIERNO DE NAVARRA-JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estella acogerá del 10 al 13 de noviembre de 2026 el Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT), el I Congreso Estatal de Jóvenes Rurales y el encuentro del programa Campus Rural, una cita de referencia promovida por el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que reunirá a representantes institucionales, expertos, empresas, universidades y agentes de desarrollo de todo el país para "compartir soluciones innovadoras que contribuyan a garantizar el futuro de los territorios rurales".

La iniciativa, organizada junto con la Universidad Pública de Navarra y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, se plantea como un espacio de trabajo, cooperación y transferencia de conocimiento dirigido a "reforzar el papel de los territorios rurales como ámbitos de innovación, talento joven, generación de oportunidades y progreso compartido".

Así lo han expresado el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, y el secretario general para el Reto Demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) del Gobierno de España, Francesc Boya, durante la presentación del evento celebrada este jueves en Estella.

El consejero Chivite ha destacado que Navarra se va a convertir en el epicentro de las políticas y el debate sobre las medidas a aplicar en la lucha contra la despoblación y sobre todo en el reto de la despoblación.

El objetivo, ha añadido el consejero, es "fortalecer la innovación aplicada a la provisión de servicios rurales y trabajar en las nuevas cadenas de valor ligadas a la innovación tecnológica en el medio rural".

El CIT "forma parte de los esfuerzos de Navarra en su lucha contra la despoblación y por la cohesión territorial". Además, se alinea con la Estrategia de Lucha contra la Despoblación de Navarra y está en "consonancia" con el anteproyecto de la Ley foral contra la despoblación y para el desarrollo rural, que pretende "garantizar por ley lo que el Gobierno de Navarra considera un derecho para quienes viven en los pueblos".

Por su parte, el secretario general para el Reto Demográfico ha afirmado que "el evento permitirá sintetizar elementos relevantes de la política de reto demográfico, aúna a los CIT como espacios de conexión con el medio rural, donde se desarrolla toda una estrategia institucional, pero también de la sociedad civil frente al desafío de cada territorio y lo vincula con un programa exitoso como es Campus Rural".

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha mencionado "el trabajo realizado por el Gobierno de Navarra para garantizar la cohesión territorial". "El objetivo siempre ha sido garantizar la igualdad de oportunidades se viva donde se viva" y en este sentido los CIT, tanto el de Estella como el de Sangüesa, "son una herramienta imprescindible para la dinamización del territorio".

Rafael Villanueva Iñigo, concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico, Industria e Innovación del Ayuntamiento de Estella, ha calificado de "magnífica noticia" el hecho de que la localidad se convierta durante cuatro días en "punto de encuentro nacional para hablar de futuro en nuestro territorio". Ha puesto, además, especial énfasis en "el talento joven para generar oportunidades y en el papel de Estella-Lizarra como cabecera de comarca".

CONVENIO DE COLABORACIÓN

La celebración de este encuentro nacional estará respaldada por la firma de un convenio de colaboración entre el MITECO y Navarra para el desarrollo de soluciones sistémicas de innovación transformativa en zonas con especiales dificultades demográficas.

El acuerdo de cuatro años de duración y un presupuesto de 850.000 euros, de los que 340.000 serán aportados por el Gobierno de Navarra, se destinará a la cooperación institucional y al impulso del Centro de Innovación Territorial de Navarra como un "espacio estratégico para el desarrollo de proyectos innovadores, la generación de oportunidades económicas y sociales y el fortalecimiento de la cohesión territorial en las zonas rurales de la Comunidad foral".

PROGRAMA

El programa combinará actividades institucionales y técnicas con formatos abiertos a la ciudadanía, encuentros profesionales y experiencias desarrolladas directamente en el territorio y reunirá en la ciudad de Estella a más de 300 representantes de diferentes ámbitos y localizaciones de todo el Estado.

La jornada inicial, el 10 de noviembre, adoptará el formato de los Martes de Repoblación y se celebrará en un municipio de la comarca de Estella. Tendrá lugar mesa de experiencias "inspiradoras", actividades culturales y un espacio de relación entre representantes de los CIT, jóvenes, instituciones y agentes locales.

Los días centrales tendrán como sede principal el Espacio Cultural Los Llanos de Estella y abordarán materias como la utilización de datos e indicadores en las políticas públicas, la innovación en la prestación de servicios rurales y la creación de nuevas cadenas de valor asociadas a la digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad y la automatización.

El Encuentro Nacional de los CIT incorporará sesiones internas de coordinación y un laboratorio de proyectos colaborativos, orientado a convertir las experiencias y capacidades de los cerca de 30 centros de innovación territorial existentes en España en propuestas conjuntas susceptibles de ser aplicadas y replicadas en diferentes territorios.

El programa se completará con una mesa sobre políticas públicas frente a la despoblación, en el que, entre otras acciones, se pondrá sobre la mesa el anteproyecto de ley de lucha contra la despoblación y para el desarrollo rural, actualmente en fase de participación pública.

Además, durante el evento se mostrará el trabajo desarrollado en Navarra de forma práctica, mostrando oficinas móviles de servicios, talleres, un podcast en directo, una muestra de proyectos itinerantes y un showroom de soluciones tecnológicas aplicadas al territorio.

En este sentido, la última jornada estará dedicada a visitas técnicas e iniciativas navarras de lucha contra la despoblación. El encuentro concluirá con un acto institucional en el que se compartirán los principales resultados y aprendizajes generados durante las jornadas.

LA JUVENTUD, EN EL CENTRO

Estella ha sido elegida también para la celebración del primer Congreso Estatal de Jóvenes Rurales. El evento "contribuirá al desarrollo de una visión de futuro en el medio rural, mediante la puesta en valor del papel de los jóvenes en los territorios y en el desarrollo de políticas públicas".

La inclusión en el encuentro de alrededor de 100 estudiantes participantes del programa Campus Rural "permitirá conectar a estudiantes, universidades, administraciones y agentes locales para identificar nuevas fórmulas de colaboración que faciliten la incorporación de talento cualificado al medio rural".

Mediante intervenciones breves, presentación de proyectos y espacios de diálogo, se analizarán "las condiciones necesarias para favorecer el arraigo, el emprendimiento, la participación juvenil y la creación de oportunidades profesionales en el medio rural".

Este bloque se conectará con el trabajo del alumnado de Campus Rural, que participará en un hackathon para diseñar soluciones ante retos reales relacionados con la vivienda, los servicios, los cuidados, la cultura, la acogida de nueva población o la cohesión social, y presentará públicamente sus propuestas al término del proceso.

Por último, el encuentro servirá también para visibilizar el trabajo que viene desarrollando el Centro de Innovación Territorial de Navarra desde su creación el año pasado, gestionado por la empresa pública NASERTIC con el apoyo de NASUVINSA-Lursarea.