Extinguidos dos incendios en Olazagutía e Iturmendi

Imagen aérea de la intervención en el incendio de Iturmendi. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido este sábado para extinguir dos incendios de vegetación que se han producido en Olazagutía e Iturmendi. En ninguno de ellos ha habido personas afectadas.

El aviso del primero se ha recibido a las 14.03 horas y se ha originado junto a la carretera, la altura del punto kilómetro 1 de la NA-7183, en el término municipal de Olazagutía.

Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Alsasua, el BHIF, un helicóptero de extinción y la Policía Foral.

El segundo ha tenido lugar a las 14.14 horas en Iturmendi y se ha tratado de un incendio de pasto en las inmediaciones de la Ermita del Pilar. Se ha movilizado el BHIF y un helicóptero de extinción.