El Festival de Cine Punto de Vista, con 32 películas en la sección oficial, podrá seguirse presencialmente y online

La 15ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista se celebrará de forma presencial del 15 al 20 de marzo, ambos inclusive, y parte de la programación de la Sección Oficial o la retrospectiva dedicada a Amos Vogel, entre otras, podrá verse online a través de la plataforma Festival Scope.

Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte del Gobierno foral, Garbiñe Ortega; directora artística de Punto de Vista, y Teresa Morales de Álava, directora ejecutiva, han presentado la programación completa del festival.

Durante la presentación del festival se ha dado a conocer la publicación este año de Cartas como películas, coeditada con La Fábrica, que da continuidad a la experiencia realizada en 2018. Se trata de cartas escritas entre creadores, esta vez centradas en cineastas contemporáneos. Asimismo, se ha presentado la propuesta Las cartas que no fueron también son, proyecto audiovisual en el que varios cineastas contemporáneos han realizado una carta filmada dirigida a otro cineasta de la historia del cine, al que no han conocido personalmente, y que se proyectarán por primera vez en la clausura del festival.

La programación de Punto de Vista estará conformada por siete grandes bloques. La Sección Oficial presentará 32 películas seleccionadas entre propuestas llegadas de todo el mundo; las Retrospectivas, dedicada al influyente curador Amos Vogel y a la artista Nancy Holt; DOKBIZIA, que reunirá a artistas de diferentes disciplinas como Lois Patiño, C.W. Winter, María Salgado, Vera Mantero, Xabier Erkizia, Fermín Jiménez Landa, Oier Etxeberria o Sam Green, para compartir su forma de relacionarse con lo real.

Junto a estas, también tendrán lugar los Punto de Vista Labs, espacio para el intercambio de saberes y la creación colectiva; los Focos contemporáneos, con obras en 16 mm de Robert Fenz, la proyección de la última película de Pedro G. Romero Nueve Sevillas, la sesión Point of View con el investigador Nicholas Zembashi de Forensic Architecture o el encuentro con el artista sonoro Lawrence Abu Hamdan.

Además, tienen cabida las Sesiones Especiales, integradas por programas como X Films o el encuentro de cineastas vasco-navarros Paisaia y, por último, y el Programa Educativo, que continúa abriendo el festival a nuevos públicos.

NUEVO ESPACIO AL AIRE LIBRE: LA PLAZA

La 15ª edición de Punto de Vista se celebrará de forma presencial cumpliendo con todas las medidas de seguridad, pero además, el festival ofrecerá parte de su programación online a través de la plataforma Festival Scope. Las entradas presenciales y los diferentes tipos de abonos online ya están a la venta en la web del festival, www.puntodevistafestival.com.

Además, contará con un nuevo espacio de encuentro organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona. Denominado La Plaza, consiste en una carpa que se instalará al aire libre en la plaza de Baluarte, sede principal del festival.

Acogerá las ruedas de prensa; se programarán dos pases diarios con entrada libre hasta completar aforo de la pieza creada por el Ayuntamiento, durante 2020, sobre Los No Sanfermines; se organizará una charla sobre Dardara con Marina Lameiro, Gorka Urbizu y Garbiñe Ortega; se proyectarán contenidos propios de años anteriores de Punto de Vista, y se organizará Napardocs, iniciativa de Napar en colaboración con Clavna, que reunirá a la asociación con cineastas participantes en el festival.

LAS CARTAS QUE NO FUERON TAMBIÉN SON Y CARTAS COMO PELÍCULAS

Garbiñe Ortega, directora artística de Punto de Vista, ideó la creación de un proyecto audiovisual colectivo con la colaboración del cineasta Matías Piñeiro, en el que varios cineastas realizarán una carta filmada dirigida a otro cineasta de la historia del cine al que no conocieran de forma personal y que estuviera lo más alejado posible de su propio cine, ha informado el Gobierno foral.

Beatrice Gibson, Nicolás Pereda, Deborah Stratman, Lynne Sachs, Raya Martin, Jessica Sarah Rinland, Alejo Moguillansky y Diana Toucedo realizan estos cortometrajes. Sus cartas filmadas se dirigen a Jean Vigo, Wes Craven, Chantal Akerman, Chick Strand, Michelangelo Antonioni, Danièle Huillet, Barbara Loden, Nina Menkes, Bette Gordon o Nancy Holt.

El libro Correspondencias: cartas como películas es el resultado de un proyecto que tomó forma en 2018. Desde entonces ha reunido cartas entre cineastas para trazar conexiones y relaciones impensadas con el objetivo de dibujar nuevas genealogías y familias cinematográficas. Este año, se publica un segundo volumen, enfocado a cineastas contemporáneos.

"Permite distintas lecturas, donde se proponen relaciones entre cartas e imágenes, saltos temporales, subcapítulos temáticos no explícitos, pequeños tributos secuenciados _como el dedicado a Harun Farocki, o a una generación del cine de vanguardia americano_, y epístolas imaginarias escritas para este proyecto por cineastas del presente y dirigidas a cineastas de la historia del cine, vivos o muertos, que no hayan conocido", explican los responsables de la organización del festival.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección oficial de Punto de Vista 2021 se organiza en 10 programas con películas que exploran desde observaciones de lo doméstico y lo cotidiano, el paisaje y las psico-geografías, hasta reflexiones sobre la historia, violencia de género o compositoras de música experimental.

Entre las más de 30 películas está el largometraje The American Sector dirigida por Courtney Stephens y Pacho Velez, un viaje por carretera fragmentado, a lo largo del cual se descubren secciones del Muro de Berlín instaladas como monumentos públicos en Estados Unidos. El festival contará con la presencia de directores como Jorge Moneo Quintana (In Ictu Oculi begiak hesteko artean), Patricia Esquivias (Cardón Cardinal), Pablo Marín (Trampa de Luz) o Santiago Bonilla (Paralelo 28), entre otros.

Destaca, además, la película The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin) de los directores C.W. Winter y Anders Edström, uno de los grandes acontecimientos de la Berlinale del 2020. Este largometraje de 8 horas se proyectará en el Museo Universidad de Navarra (MUN), nueva sede colaboradora del festival.