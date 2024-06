El Festival de Teatro de Olite conmemora su 25º aniversario con un programa que también incluirá música, danza y circo

El certamen se celebrará entre el 19 de julio y el 4 de agosto en cinco localidades de la zona media



PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Olite celebrará su 25º aniversario entre el 19 de julio y el 4 de agosto con una programación multidisciplinar donde van a convivir 27 funciones de música, danza, circo y teatro. En esta ocasión, la programación se expandirá a Tafalla, Beire, San Martín de Unx y, por primera vez, a Pitillas. Además de estos espectáculos en vivo, Olite acogerá dos residencias creativas, cuatro talleres de formación y dos encuentros con artistas y periodistas. También se ha programado un ciclo para conmemorar el 25º aniversario con una gala, tres mesas redondas y tres exposiciones.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; las directoras artísticas del certamen, Ane Pikaza y María Goiricelaya; el director del servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra, Lorenzo García Echegoyen; las compañías seleccionadas para las residencias de trabajo y la creadora de la imagen del cartel; han presentado este lunes en Baluarte la programación de la próxima edición.

La consejera Esnaola ha repasado los actos programados para conmemorar el 25º aniversario y ha subrayado que "se pretende reconocer a los profesionales que forman parte intrínseca del festival; a Olite y sus gentes por acoger y cuidar durante estos años el festival y posicionarlo a nivel nacional e internacional en el mundo de las artes escénicas, así como poner en valor la importante presencia femenina en la historia de este programa".

En total, el Festival de Olite ofrecerá 27 funciones programadas de las que 14 han sido creadas, escritas o dirigidas por mujeres, 8 corresponden a compañías navarras, un espectáculo será internacional, 2 de carácter inclusivo, uno en euskera y 3 accesibles.

El certamen incorpora espacios nuevos en esta edición: la Morera del Palacio Real, la Iglesia de los Franciscanos, el claustro de San Pedro y Reyna de Copas, en Olite; el Parque del labrador en Beire; el aparcamiento de las piscinas de San Martín de Unx; y plaza de la Iglesia de Pitillas. Estos espacios se suman a La Cava, el Palacio Real, Enozentrum, la Plaza de los Teobaldos, la Plaza de Carlos III El Noble, la Casa de Cultura y las Antiguas Escuelas de San Francisco de Olite; el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y el Palacio Ezpeleta de Beire. De esta forma se mantiene la apuesta por ampliar la presencia del festival dentro del territorio navarro.

ACTOS DEL 25º ANIVERSARIO

Con motivo de las 25 ediciones del Festival de Teatro de Olite se han programado un conjunto de actividades que responden a tres objetivos: el reconocimiento de las profesiones que participan en el Festival para visibilizar los diferentes perfiles o profesiones alrededor de un festival de Artes Escénicas; el reconocimiento del papel de Olite-Erriberri y sus gentes en el Festival; y el Festival de Teatro de Olite en femenino, para poner en valor la importante presencia femenina en la historia de este festival.

El 21 de julio tendrá lugar en la Plaza de Carlos III de Olite una gala conmemorativa del 25º aniversario. También se celebrarán tres mesas redondas y se han programado una exposición de carteles y dos fotográficas sobre la trayectoria del festival.

La venta de entradas se inicia este martes, 4 de junio. Se pueden adquirir online a través de www.festivalteatroolite.com y www.baluarte.com. También se podrán adquirir de forma presencial en la taquilla de Baluarte o el centro comercial La Morea. En Olite, se podrán adquirir en el Enozentrum (Plaza de los Teobaldos, 4)

En el caso de la Casa de Cultura de Olite, donde se ha programado 'Entrañas', las entradas, con un precio de 3 euros, se pueden adquirir desde el 4 de junio a través de la web del Ayuntamiento www.olite.es y del teléfono 948 012 012. Y en la taquilla de la Casa de Cultura de Olite, el día de la representación.

Las localidades para el Centro de Cultura de Tafalla se venden en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y online desde mañana. Las obras 'El mundo está roto' y '104 Haurra' tienen un precio de 3 euros y 'Together to get there" de 8 euros.

En el Palacio Real de Olite, la Iglesia de los Franciscanos y el Palacio Ezpeleta la entrada es libre hasta completar aforo y previa retirada de invitaciones en taquilla de Enozentrum para los espectáculos de Olite y antes del espectáculo en el palacio Ezpeleta de Beire.