Los fondos europeos han beneficiado hasta la fecha a 11.100 empresas, instituciones y particulares en Navarra

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra tiene asignados hasta la fecha 543,6 millones de euros procedentes de fondos europeos, otros 147,9 millones procedentes del mecanismo REACT-EU y 718 millones que ejecuta directamente el Gobierno de España en Navarra. El número de beneficiarios asciende a 11.100 empresas, instituciones y particulares.

Así lo ha dado a conocer este jueves en una rueda de prensa la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, en la presentación de una nueva edición de 'Cumpliendo', el informe de rendición de cuentas del ejecutivo central en la Comunidad foral correspondiente al primer semestre de 2024.

"Lo verdaderamente importante es que detrás de estas grandes cifras hay empresas, instituciones públicas, centros de investigación o particulares que están sabiendo aprovechar la enorme oportunidad de modernización que representan los fondos europeos", ha indicado Echeverría.

Según ha añadido, "ya están en marcha proyectos emblemáticos para nuestra Comunidad como son las distintas inversiones que van a permitir la fabricación del vehículo eléctrico o la modernización del sector agroalimentario". "Va mejorando mes a mes la ejecución de los fondos en Navarra por parte del Gobierno de Navarra, así que estamos satisfechos y motivados para seguir trabajando", ha subrayado.

En materia de modernización socioeconómica ha destacado que en el marco de los Pertes se ha concedido al sector industrial navarro más de 110 millones de euros. Entre ellos, figuran 85,2 millones para el impulso del vehículo eléctrico conectado, 16,8 millones para el Perte agroalimentario o 8,4 millones dentro del Perte naval.

También ha señalado que "se está trabajando intensamente" en el sector turístico, con 17,2 millones de euros para Navarra en el marco de los planes de sostenibilidad turística en destino, y que "otro programa que está funcionando muy bien es el KIT digital para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas", que "cuenta por ahora con 4.752 beneficiarios que han recibido ayudas por valor de 21,5 millones de euros".

En materia agraria, Echeverría ha explicado que Navarra ha recibido 84,4 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agraria y que se han abonado 8,6 millones de euros dentro de las ayudas extraordinarias derivadas del conflicto bélico en Ucrania y de la sequía.

En lo relativo al empleo, ha remarcado que se han destinado 22,6 millones de euros a las políticas activas de empleo, que la contratación indefinida se ha incrementado en Navarra "un 7,3% desde la aprobación de la reforma laboral", que "17.400 personas se han beneficiado este año de la subida del Salario Mínimo Interprofesional" y que "contamos con cifras récord de afiliación en la Seguridad Social, con más de 311.000 personas a finales de junio".

Por otro lado, ha subrayado que "20.250 navarros y navarras recibieron en junio el Ingreso Mínimo Vital y 132.000 personas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones conforme al IPC".

En materia de educación ha destacado la creación de 849 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de educación infantil y la creación de 5.611 plazas de formación profesional.

En lo relativo a las políticas de cuidados, Navarra "ha recibido 16,6 millones de euros destinados a financiar diversos proyectos". En materia sanitaria, "aunque es una competencia de las comunidades autónomas", ha hecho referencia a los 15,3 millones de euros que ha recibido Navarra para la renovación de equipos tecnológicos, entre otros aspectos.

En cuanto a vivienda, ha citado los 5,9 millones de euros para Navarra dentro del programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, "de los que se han beneficiado ya 480 viviendas", y "los 13,8 millones para la construcción de 320 viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes".

Echeverría ha citado también los 11,5 millones para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y los 16,3 millones para la adaptación al riesgo de inundación y la digitalización del ciclo del agua.

En lo referente a igualdad, ha remarcado que "10.493 navarras han recibido el complemento de maternidad en su pensión" y que "más de 9.700 mujeres -9.761- se han beneficiado del complemento para reducir la brecha de género en las pensiones". También ha mencionado que ya está en funcionamiento en Pamplona el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales, y que se ha financiado con 1,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

En cuanto a medidas relacionadas con la cohesión territorial y el reto demográfico, ha destacado el "enorme esfuerzo que estamos realizando para extender tanto la banda ancha como la tecnología 5G por todo el territorio, con inversiones que superan los 18 millones de euros".

En cuanto a infraestructuras, ha señalado que el Gobierno de España ha adjudicado este semestre 238 millones de euros para la construcción del tramo Tafalla-Campanas dentro de la línea de alta velocidad Castejón-Comarca de Pamplona. "Seguimos destinando recursos a la conversión de la N-121-A en una carretera 2+1 con un total de 55 millones de euros invertidos hasta ahora en las obras", ha añadido.

Preguntada por el TAV y la conexión con la 'Y vasca', Echeverría ha indicado que "no está avanzando todo lo que le gustaría porque estamos encontrando dificultades" para realizar los correspondientes estudios técnicos de la zona. "No estamos encontrando las autorizaciones por parte de los particulares y ayuntamientos de la zona", ha señalado, si bien ha asegurado que "eso no frena que el resto de la obra siga su avance". Según ha señalado, "se trata de estudiar las dos conexiones y la que más viable sea, desde el punto de vista técnico y económico, realizarla", aunque "si no se pueden iniciar los estudios no puede haber" una fecha concreta.

Por otro lado, Echeverría ha querido "poner en valor el compromiso del Ejecutivo central con nuestro autogobierno". "El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma de la Lorafna, que nos permitirá asumir la competencia de tráfico y seguridad vial, y que ya después del verano será tramitado en las Cortes", ha dicho.

Según Echeverría, estas cifras "evidencian que, a pesar de todo el ruido, España avanza, Navarra avanza, seguimos trabajando intensamente por seguir ejecutando los fondos europeos, por seguir creando empleo de calidad, para continuar modernizando nuestra economía, para seguir preparando nuestro país y nuestra comunidad para los enormes retos del presente y del futuro que tenemos entre manos. Y por supuesto para seguir mejorando la vida de las personas, conscientes como somos de que hay cuestiones deficientes, como el acceso de los jóvenes a la vivienda", ha apuntado.

Al mismo tiempo, según ha apuntado, "tenemos un Gobierno de España comprometido con Navarra" y "en sintonía con el Ejecutivo foral". "Nos gustaría contar con una oposición, tanto aquí en Navarra como en el conjunto de España, que fuera más constructiva, que aportara propuestas, que estuviera dispuesta a llevar acuerdos. Pero lamentablemente, a la derecha y la ultraderecha de este país y de esta Comunidad les importa muy poco los problemas reales de la gente y mucho sus intereses electorales", ha manifestado.