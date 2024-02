Ganaderos y agricultores valoran la "predisposición" del Gobierno foral y advierten que las "movilizaciones continuarán"

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ganadores y agricultores navarros han valorado la "predisposición al diálogo" del Gobierno de Navarra, tras la reunión mantenida este viernes con los consejeros de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, y de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. No obstante, han señalado que el fin de las protestas en el centro de Pamplona es un "gesto de buena voluntad" y aclaran que "las movilizaciones continuarán porque los intereses generales no radican únicamente en lo económico sino que van más allá".

Tras celebrar este sábado una reunión en Tafalla, los ganaderos y agricultores han nombrado dos representantes de cada zona que, a partir de ahora, "tomarán las decisiones oportunas y acordaran los comunicados que se trasladen a la opinión pública", han informado en un comunicado.

Según explican, el Gobierno de Navarra se ha comprometido a una "equiparación de la fiscalidad de Navarra con el resto de las autonomías", "simplificar" la PAC, "trabajar" en la Ley de Cadena Alimentaria, "poner solución al retraso en la devolución del IVA, que tiene que afrontar el sector", y revisar el sistema de control de parcelas de la PAC, de manera que "será suficiente el compromiso firmado y no serán necesarias las fotos de georreferencia".

También ha trasladado, señalan, su "compromiso firme por el regadío", que "se llevará a cabo la 'Vendimia en verde', ya aprobada, y se potenciará el sector vitivinícola", así como un compromiso de ampliación del plazo de cinco días para la retirada de estiércoles y materiales orgánicos dispuestos en pilas.

Los trabajadores del sector primario han precisado que "se abandonaron las protestas en el centro de Pamplona como un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno de Navarra, por su predisposición al diálogo". No obstante, han destacado que "las movilizaciones continuarán porque los intereses generales no radican únicamente en lo económico sino que van más allá. Y a nivel europeo no tenemos ningún compromiso ni resolución al respecto".

Asimismo, han agradecido "la paciencia y voluntad que está demostrando la ciudadanía", a quien ha pedido "comprensión y apoyo para un sector que, con una media de edad de 61 años, agoniza". También han puesto en valor "el trabajo de las fuerzas de seguridad y su buen hacer con nosotros".

"De continuar con las normativas que hoy sufrimos, y que se prevé que vayan en aumento, estamos seguros de que desapareceremos, con las consecuencias que ello tendría para toda la población. Somos los que producimos la carne, la leche, la fruta y las hortalizas que hoy alimentan a la sociedad", concluyen.