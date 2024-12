Gastos hipotecarios, el cártel de coches o facturas de luz o gas, principales consultas realizadas a Irache en 2024

PAMPLONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha editado las diez consultas que más se han realizado por parte de los ciudadanos en el año 2024, entre las que se encuentran las relacionadas con los gastos hipotecarios, el cártel de coches o desacuerdos en facturas de luz o gas.

En cuanto a los gastos hipotecarios, Irache señala que la "inmensa mayoría" de las cláusulas que se firmaron antes de 2015 "eran nulas de pleno derecho, como han determinado los tribunales". Por ello, el consumidor "tiene derecho, si está dentro de plazo, a que se tenga por no puesta y, en consecuencia, el consumidor reciba aquellos pagos a los que no debería haber hecho frente".

Por otro lado, han remarcado que las personas que compraron coche entre 2006 y 2013 "pudieron ser víctimas de unas prácticas comerciales desleales llevadas a cabo por los concesionarios y fabricantes que copaban el 90% del mercado en ese momento".

"Los tribunales han reconocido la existencia de este cártel y han sancionado en firme a las empresas. Como estas prácticas pudieron conllevar un encarecimiento del precio de los vehículos, los compradores pueden ahora reclamar el perjuicio sufrido. La cuantía, que puede ir desde 1.500 euros a 9.000 euros, dependerá de cada caso en particular y lo determinará un informe pericial particular", han remarcado.

Los afectados, que en Navarra se estima que pueden acercarse a los nueve mil, tienen hasta 2026 para reclamar. Ante "la negativa de muchos vendedores de devolver el dinero", en Irache ya se está trabajando en la vía judicial. La Audiencia Provincial de Navarra "ya ha reconocido el derecho de los consumidores a recibir una indemnización por el incremento del precio".

Respecto a las reclamaciones sobre aumento del recibo de la luz o el gas, desde Irache han destacado que "puede haber varias razones, pero una de las más habituales es el encarecimiento de las tarifas al cumplirse el año de contrato".

"La compañía me tiene que comunicar el cambio de condiciones con un mes de antelación. El problema es que, si no me opongo, se entiende que acepto los nuevos precios", han subrayado. Si efectivamente se comunicó el cambio de condiciones, el consumidor solo podrá cambiarse a la TUR o a otra empresa del mercado libre que le ofrezca mejores condiciones.

En cuarto lugar han remarcado que "son muchas las personas que acuden a Irache por problemas en las compras por internet". "Sucede en ocasiones que el producto llega semanas más tarde de la supuesta fecha de entrega. Otras veces se extravía y nunca llega a casa. En estos casos, se suele conseguir la devolución del dinero. En otras ocasiones el producto llega a tiempo, pero, o está defectuoso, o no es lo que yo había pedido", han comentado.

En estos casos, los consumidores "tienen derecho a que les dé uno en perfectas condiciones, pero, según la empresa, este proceso se alarga y complica en ocasiones, porque dicen que el producto estaba en perfecto estado o que es responsabilidad del transportista, por ejemplo".

En quinto lugar, muchas personas han acudido a Irache porque han sufrido fugas de agua o humedades que han surgido en alguna habitación de su casa o incluso que han producido desperfectos en el mobiliario.

"Lo primero que suelen hacer es llamar al seguro de su hogar, pero el perito que mandan, en ocasiones señala que no es un problema de la vivienda si no de algún vecino o cañería general, por lo que hay que dar parte al seguro de la comunidad o del vecino. Muchas veces estas compañías señalan que el origen de la fuga tampoco es de su responsabilidad. Así, unos se pasan la pelota a otros y el consumidor, ve cómo pasa el tiempo y nadie soluciona los daños, que van creciendo", han subrayado. Otras veces "el seguro sí se hace cargo, pero el consumidor le pasa un presupuesto de reparación y la compañía ofrece un importe mucho menor".

En sexto lugar, desde la asociación remarcan que "muchas personas han cambiado de compañía de teléfono sin saber cómo". "Generalmente, estas contrataciones de las que el consumidor no es consciente se suelen dar mediante llamadas telefónicas, en las que un agente comercial enreda al consumidor que acaba aceptando unas condiciones con una nueva empresa, en ocasiones sin tenerlo claro. Otras veces el problema es que las condiciones finalmente aplicadas no son tan buenas como las que prometió el agente comercial por teléfono", han explicado.

Muchas veces se debe a que "en la grabación contractual posterior, la que vale, el consumidor aceptó unas condiciones menos ventajosas sin darse cuenta". También se han dado varios casos de agentes comerciales que "se hacen pasar por empleados de la compañía actual del consumidor para conseguir que se pasen a la que ellos representan".

Por otro lado, son habituales las visitas a Irache de personas que han comprado un coche y a las pocas semanas o meses están surgiendo problemas inesperados, especialmente con vehículos de segunda mano.

La situación es diferente según quién sea el vendedor: si es un concesionario, el coche contará, al menos, con un año de garantía desde la venta; si es un particular, habrá que ver si hay vicios ocultos, si bien si lo ha comprado en Navarra, el plazo para reclamarlos también será de un año. En ambos casos "será fundamental ver el contrato de compraventa y los datos y características que consten sobre el vehículo".

Otras de las reclamaciones están relacionadas con retrasos o cancelaciones de vuelos. "Si el retraso supera las tres horas, siempre que el avión salga de la UE o cuando llegue a ella y la compañía aérea sea europea, el pasajero tiene derecho a compensaciones de 250, 400 o 600 euros en función de la distancia de vuelo, a no ser que el motivo del retraso sea una causa de fuerza mayor", han subrayado.

Además del "propio malestar de la espera", estas demoras han podido provocar otros daños añadidos a los pasajeros, como perder otros vuelos, reservas de hoteles, actividades o cualquier perjuicio laboral. En estos casos, si se consigue acreditar el daño, a la compensación determinada por el Reglamento, se puede sumar la de estos perjuicios añadidos, "si bien muchas compañías no los dan por la vía extrajudicial".

En penúltimo lugar, desde Irache han afirmado que se han dado "con frecuencia" casos de personas que han descubierto en sus cuentas bancarias cargos por miles de euros que ellos no han efectuado.

"En ocasiones el consumidor recibió en esas fechas un SMS aparentemente de su banco y una llamada posterior en la que le decían que necesitaban sus datos, precisamente para proteger mejor sus cuentas. Otras veces se trata de compras en el extranjero, tras robarle la cartera o incluso cuando le han hecho un duplicado de tarjeta sin que el consumidor sea consciente. También se dan con webs que imitan las de los bancos de los clientes", han explicado.

En estos casos es importante, en cuanto se detecta el cargo, llamar al banco, bloquear las tarjetas y cuentas y poner una denuncia ante la policía.

Por último, en Irache han recibido consultas sobre la devolución del dinero adelantado en reservas de viajes que finalmente el consumidor debe cancelar. Si se ha contratado de forma conjunta el transporte y el alojamiento u otro servicio se considera viaje combinado. En estos casos, si se cancela podría haber una penalización. Si se contrata un vuelo o la reserva en un hotel de forma independiente, habrá que observar las condiciones de cancelación de la reserva.

"Podemos encontrarnos con compañías u establecimientos que nos permiten cancelar la reserva con un solo día de antelación sin cobrarnos nada y otros en los que perderemos el dinero que hayamos adelantado, ya sea de forma íntegra o según el tiempo con el que avisemos. Existen seguros de cancelación, pero antes de contratarlos es muy importante cerciorarse de qué situaciones nos van a cubrir", han apuntado.