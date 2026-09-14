El Gobierno acuerda colocar las banderas de Navarra, España y la UE en el Palacio de Rozalejo

PAMPLONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Memoria y Convivencia, ha remitido a UPN una resolución en la que le comunica que ha acordado la colocación de las banderas de Navarra, España y la Unión Europea en el exterior del Palacio de Rozalejo, nueva sede de la propia dirección general.

Según han destacado desde UPN en un comunicado, la formación foralista presentó el pasado 26 de agosto un requerimiento formal ante el Gobierno de Navarra después de que Ejecutivo foral inaugurara un día anterior las nuevas dependencias "con la ausencia en el exterior del edificio de los símbolos oficiales que establecen tanto la ley foral que regula su uso como la Ley 39/1981".

La colocación acordada tras el requerimiento de UPN, según se indica, se va a llevar a cabo "de acuerdo con las directrices técnicas y arquitectónicas que se señalen en el proyecto encargado al efecto" a la Sección de Patrimonio Arquitectónico de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, para "determinar la ubicación adecuada y las condiciones técnicas de colocación de las banderas, así como el diseño de los soportes de las mismas".

Según han añadido desde UPN, el informe solicitado en relación con la catalogación y protección específica del edificio "se produce con posterioridad al acto de inauguración del mismo como sede de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra".