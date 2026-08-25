El Gobierno de Navarra impulsa nuevas ayudas para aumentar la oferta de vivienda en alquiler

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dotada con 200.000 euros para adecuar y mejorar viviendas que se incorporen a la Bolsa de Alquiler o que participen en el programa Rehabilitación por Renta.

El objetivo es incrementar la oferta de alquiler facilitando la rehabilitación de inmuebles que presentan deficiencias de habitabilidad o requieren actuaciones de mejora, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Las ayudas están dirigidas, por un lado, a personas propietarias que vayan a ceder sus viviendas a la Bolsa de Alquiler y, por otro, a personas inquilinas que, en el marco del programa Rehabilitación por Renta, acuerden con la persona propietaria la realización de las obras.

La subvención cubrirá hasta el 100% del coste de la actuación, excluido el IVA, con una cuantía que puede oscilar entre 500 y 15.000 euros por vivienda, siempre dentro de los límites establecidos para cada tipo de actuación.

Las ayudas podrán destinarse a trabajos como la renovación de cocinas y baños, mejoras en instalaciones eléctricas y de fontanería, sustitución de calderas y radiadores, actuaciones de aislamiento térmico, cambio de carpinterías, pintura, reparación de suelos o la obtención del certificado de eficiencia energética, entre otras intervenciones. Como paso previo para solicitar la subvención, se debe contar con un informe de revisión inicial de cada vivienda emitido por Nasuvinsa.

Las solicitudes podrán presentarse desde el miércoles 26 de agosto a través de la ficha del catálogo de trámites del Gobierno de Navarra y se concederán en régimen de evaluación individualizada, es decir, se asignarán las ayudas en orden de presentación hasta que finalice el presupuesto previsto o hasta el 1 de noviembre de 2026.

Con esta medida, que se suma a las ayudas para la rehabilitación protegida de viviendas que se destinan al alquiler, el Ejecutivo foral busca mejorar las condiciones de habitabilidad y eficiencia de las viviendas y aumentar el parque de vivienda disponible para alquiler.

Uno de los elementos más novedosos de esta línea de ayudas es el programa Rehabilitación por Renta, una fórmula que permite a las personas inquilinas financiar y ejecutar las obras necesarias en la vivienda a cambio de una reducción en la renta del alquiler. Tras alcanzar un acuerdo con la persona propietaria, la persona inquilina realiza las actuaciones, asume inicialmente su coste y posteriormente recibe la subvención correspondiente, reduciéndose así el importe que debe pagar por la renta.

Asimismo, estas ayudas están también dirigidas a aquellas viviendas que vayan a incorporarse a la Bolsa de Alquiler de Navarra. El programa cerró el mes de julio con 1.163 viviendas inscritas, casi un 7% más que hace un año. De ellas la mayor parte se encuentran en Pamplona y Comarca (63%), seguido de la Ribera (22,5%), Tierra Estella (5,5%), Sakana (2,4%) y otras zonas de Navarra.

La Bolsa de Alquiler es un programa del Gobierno de Navarra gestionado por la empresa pública Nasuvinsa, que actúa como intermediaria entre propietarios particulares que tienen viviendas vacías y personas inquilinas, ofreciendo una serie de garantías a las personas propietarias como el cobro puntual de la renta mensual o la devolución de la vivienda en buen estado cuando termina el contrato.

Además, Nasuvinsa suscribe un seguro multirriesgo de la vivienda que afecta al continente, abona los gastos de comunidad a la persona propietaria hasta un máximo de 50 euros mensuales, y tramita y paga el certificado de eficiencia energética, entre otras cuestiones. Cabe destacar asimismo que el beneficio obtenido por la persona propietaria tiene una reducción ante Hacienda de entre el 70 y el 90%.

El programa Bolsa de Alquiler tiene una serie de condiciones, como que el contrato de cesión de la vivienda tendrá una duración de 7 años y 6 meses. La vivienda por su parte debe cumplir una serie de requisitos: no estar habitada ni tener ningún empadronamiento en vigor, no ser una vivienda unifamiliar ni tener más de 4 dormitorios ni una superficie útil superior a 110 m2, disponer de cédula de habitabilidad vigente o calificación definitiva, tener dados de alta los principales suministros, equipamiento básico requerido en la cocina, o disponer de un seguro de la comunidad.

Las personas interesadas en ceder su vivienda a la Bolsa de Alquiler pueden hacerlo de manera presencial en las oficinas de Nasuvinsa con cita previa a través del teléfono 848420600 o de la dirección de correo electrónico bolsalquiler@nasuvinsa.es.