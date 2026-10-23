El Gobierno de Navarra presenta al Consejo Económico y Social el anteproyecto de Presupuestos Generales para 2027

Reunión del Consejo Económico y Social de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA-UNAI BEROIZ

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha convocado una nueva reunión del Consejo Económico y Social de Navarra (CES) para dar a conocer a este órgano los detalles del anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2027.

Arasti ha explicado las cuentas para el próximo ejercicio que, en cifras absolutas, ascienden a 7.284.826.188 millones de euros, con un gasto no financiero de 6.850,57 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,4% en relación al presupuesto del año pasado.

En la reunión, el consejero ha reflejado que las previsiones "apuntan, entre otras cuestiones, a un crecimiento del 2% del PIB, cifra que ha sido avalada por AIReF, y una tasa de paro en descenso hasta situarse en el 7,5%".

Arasti también ha explicado las principales claves de un anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2027 "que sigue concentrando más de la mitad de su dotación en el componente social, ya que un 54,7% del total mira a los ámbitos de la Salud, la Vivienda, la Educación, los Derechos Sociales y la Cultura".

Durante su intervención, el consejero también ha explicado los detalles del Plan de Inversiones 2025-2028, recientemente aprobado en sesión de Gobierno y que contempla actuaciones plurianuales en todas las áreas de acción del Ejecutivo por un valor total de 833 millones de euros.

En concreto, Arasti ha trasladado al CES que lo previsto en ese Plan de Inversiones 2025-2028 para el próximo ejercicio de 2027 asciende a 344,5 millones, siendo los departamentos de Vivienda, Cohesión Territorial y Salud los que muestran las mayores cifras de inversión prevista.

Finalmente, el consejero ha dado cuenta a los integrantes del CES del trabajo llevado a cabo por el Gobierno de Navarra "como consecuencia de las distintas reuniones que ha venido desarrollando este órgano a lo largo del presente ejercicio, y en las que se expuso la necesidad de un impulso por parte del Ejecutivo a los sectores económicos que más están sufriendo las consecuencias tanto del contexto geopolítico como de los conflictos armados en distintos escenarios o del cambio climático".

Respecto a ello, se ha destacado que el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2027 contiene una partida de 5 millones dirigida al sector agrícola enfocada a "paliar las consecuencias de la subida de precios motivada por la crisis en Oriente Medio"; además, las ayudas recientemente aprobadas, por valor de 5 millones, para el sector ganadero en relación a los daños provocados por la sequía o los 23,6 millones de euros previstos para 2026 en ayudas extraordinarias para sufragar el aumento del combustible derivado de la crisis en oriente Medio. A día de hoy, en lo relativo a esta cuestión, se han abonado más de 13 millones.

Tras la presentación al CES del anteproyecto de presupuestos, está previsto que el correspondiente proyecto de Ley Foral se apruebe en sesión de gobierno y se entregue al Parlamento de Navarra para su aprobación el próximo día 30 de octubre.

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NAVARRA

El CES es un órgano consultivo en el que están representados los principales agentes sociales de la Comunidad foral. Orgánicamente depende el Gobierno de Navarra, concretamente del Departamento de Economía y Hacienda, cuyo consejero es también su presidente, y su misión es emitir informes y dictámenes sobre anteproyectos de Ley foral que regulen cuestiones socioeconómicas.

Fundamentalmente, se trata del anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra, pero también cualquier asunto de los ámbitos económico, fiscal, laboral, agrario o de bienestar social a petición del Gobierno de Navarra, del Parlamento o a iniciativa propia.

Forman parte del CES miembros de la Administración foral y de la Administración Local; las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ELA y LAB; la Confederación de Empresarios de Navarra; la Universidad Pública de Navarra, UAGN, EHNE, UCAN, ANEL, la Asociación de Consumidores Irache y Gurelur, en representación de entidades de economía social, consumidores y usuarios, el sector agrario y ganadero, ecologistas y REAS Navarra.