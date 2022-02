Los gobiernos navarro y central avanzan "a buen ritmo" en el cierre del acuerdo para la asunción de la gestión del IMV

El acuerdo se sustanciará en la próxima reunión Junta de Transferencias

PAMPLONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España han acelerado en las últimas horas los trabajos que culminarán con el acuerdo para la asunción de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según ha informado el Ejecutivo foral.

Ambas partes están cerrando el diseño de la gestión efectiva del IMV para que sea el Gobierno navarro quien asuma las funciones de gestión de esta prestación social no contributiva dentro del carácter unitario de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad.

Así, la Administración navarra se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del IMV con carácter indefinido, cuando se materialice la asunción de funciones en la Junta de Transferencias.

En las próximas semanas se convocará Junta de Transferencias Estado-Navarra, previo acuerdo de la parte navarra de la misma, compuesta por representantes de todos los grupos políticos del Parlamento de Navarra, que será previamente convocada y de la cual se necesita el apoyo mayoritario, ha añadido el Ejecutivo.

No obstante el Gobierno de Navarra no cerrará la negociación hasta que no se consiga el acuerdo previo dentro de la parte navarra de la Junta de Transferencias.

El Gobierno de Navarra ha realizado "una valoración muy positiva de los avances producidos tanto en relación al propio contenido del mismo por el impacto social que va a tener en una parte de la población navarra, en concreto la más desfavorecida, como también en el fortalecimiento del autogobierno de Navarra en el que se han venido dando pasos decisivos en eses legislatura".

Igualmente, el Gobierno de Navarra quiere destacar "la voluntad de diálogo, acuerdo y lealtad institucional del Gobierno de España".