La Guardia Civil celebra su 175º aniversario defendiendo que es "actor fundamental del sistema de seguridad de Navarra"

Actualizado 10/05/2019 12:51:38 CET

Arasti asegura que la asunción de competencias "históricas" no supondrá la salida de la Guardia Civil de la Comunidad foral

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha celebrado este jueves su 175º aniversario con un acto en Pamplona en el que se ha reivindicado como "actor fundamental del sistema de seguridad" en la Comunidad foral y en el que ha pedido que no se le "minusvalore" por "cuestiones coyunturales".

Así lo ha reclamado en su discurso el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Santiago Martín, quien ha asegurado que el Instituto Armado está "firmemente comprometido con la mejora de los mecanismos de coordinación como forma de superar eventuales disfunciones".

"Nuestro despliegue actual en Navarra con 54 cuarteles, junto a especialidades punteras para realizar rescates en montaña, resolver todo tipo de crímenes o prevenir y en su caso responder a ataques terroristas, no debería ser minusvalorado", ha defendido Martínez, quien también ha destacado las "raíces navarras" de la Guardia Civil.

El acto central de la celebración del 175º aniversario se ha celebrado en la calle Bosquecillo de Pamplona y ha contado con la asistencia de representantes políticos de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos; miembros de la judicatura o mandos del Ejército y de los distintos cuerpos policiales que operan en Navarra. También se han sumado al acto víctimas del terrorismo, además de decenas de ciudadanos, algunos de los cuales han portado banderas de España y han lanzado vivas a la Guardia Civil.

En el acto, que ha dado comienzo con el pase de revista a la formación por parte del coronel jefe, también se ha homenajeado a los miembros fallecidos en servicio y se ha procedido a la imposición de condecoraciones y a la entrega de reconocimientos a diferentes personas. La celebración ha finalizado con un desfile de los guardias civiles de las distintas especialidades.

"ESTRECHAR LA COLABORACIÓN"

En su discurso, el coronel jefe, José Santiago Martín, ha puesto de relieve que la Guardia Civil fue "un cuerpo moderno en sus orígenes" y ha afirmado que es "un cuerpo moderno ahora, que ha sabido adaptarse a lo largo de su historia para prestar el mejor servicio posible a nuestros conciudadanos".

No obstante, ha señalado que "no debemos caer en la autocomplacencia" y ha remarcado que "el concepto actual de seguridad debe ser entendido de forma global". En este sentido, ha indicado que eso requiere "estrechar la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil Policía Nacional, Policía Foral y Policías Locales, así como con otros cuerpos policiales a nivel internacional".

"No caben visiones localistas. Sólo trabajando con una visión y actuación global, a través de herramientas que faciliten la coordinación e instrumenten respuestas eficaces, flexibles y acordes a necesidades, se puede afrontar adecuadamente la tarea de garantizar la seguridad de nuestra nación y dar un servicio de calidad a todos los ciudadanos", ha aseverado.

Por otro lado, el coronel jefe de la Guardia Civil se ha referido en su discurso a las víctimas del terrorismo de ETA y a sus familiares, a quienes ha dedicado esta celebración del 175º aniversario. Y ha destacado que "nuestro compromiso es firme con la memoria de todos ellos, con su dignidad y la de sus familias, porque nunca debemos olvidar que si hoy vivimos en paz y en libertad es precisamente gracias al sacrificio de todos ellos y al sufrimiento de sus familias".

LA GUARDIA CIVIL NO SALDRÁ DE NAVARRA

Por su parte, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha puesto en valor el trabajo desarrollado a lo largo de estos años por la Guardia Civil contra ETA, "40 años de asesinatos, secuestros, amenazas, coacción y falta de libertad a los que nos sometieron los terroristas".

Ha resaltado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el apoyo "mayoritario" de la sociedad, han logrado "vencer" a los terroristas, y ha manifestado a los miembros de la Guardia Civil que "sólo podemos agradecer vuestra entrega y seguir trabajando por la normalización y la convivencia en nuestra tierra desde el respeto a la memoria histórica y reciente y desde la construcción de un relato veraz".

Un relato, ha agregado Arasti, que "pasa por recordar, no por silenciar, a las víctimas de aquella barbarie, para que no caigan en el olvido y para que la historia no se repita".

Asimismo, ha afirmado que en Navarra "no olvidamos lo mucho que la Guardia Civil ha dado por esta tierra" y ha asegurado que "contamos con todos vosotros porque aquí no sobra nadie". "Lo demostráis día a día en el trabajo que realizáis conjuntamente con el resto de cuerpos policiales para preservar la seguridad de la ciudadanía, ese modelo de trabajo policial integrado y coordinado es el que defendemos", ha apuntado.

En este punto, ha subrayado que "podremos dar pasos para que la Comunidad foral asuma competencias históricas; podremos tratar de mejorar esa coordinación entre cuerpos, pero tened bien presente que nada de eso supondrá la salida de la Guardia Civil de Navarra".