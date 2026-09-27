Herido un hombre de 83 años en una colisión entre dos vehículos en Artajona

Agentes de la Guardia Civil en el lugar del accidente vial. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un hombre de 83 años, ha resultado herido este domingo en una colisión frontolateral con otro vehículo que se ha producido en la NA-6020, a la altura del punto kilométrico 13,200, en el término municipal de Artajona.

Al lugar del siniestro han acudido, además de agentes de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, dos dotaciones de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al centro de salud de Larraga al conductor herido, un hombre de 83 años vecino de Artajona.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.