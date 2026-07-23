Herido un joven en una salida de vía de una moto en la PA-30 en Huarte

Archivo - Imagen de la sala del 112 Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido este jueves tras la salida de vía de una moto en la PA-30, en el término de Huarte, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y pronóstico reservado.

El aviso por el accidente se ha dado a las 6.26 horas. Ha tenido lugar en el kilómetro 8,8 de la PA-30. Han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado, la Policía Foral y la Guardia Civil. Este último cuerpo se encarga de las diligencias.