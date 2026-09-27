Herido en una salida de vía en la AP-68 en Ablitas

Agentes de la Guardia Civil en el lugar del siniestro vial. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

EL conductor de un turismo, un hombre de 32 años, vecino de Zaragoza, ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 228,500 de la AP-68, en el término municipal de Ablitas (Navarra).

Al lugar del siniestro, además de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra que han regulado la circulación, se han desplazado bomberos y servicios sanitarios que han trasladado al herido al Hospital Reina Sofía de Tudela.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.