Ibarrola dice que ni Asiron ni Chivite han llamado a UPN para negociar Presupuestos y cree que eso "no puede ser bueno"

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado este jueves que ni el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ni la presidenta de Navarra, María Chivite, han llamado a la formación regionalista para negociar los respectivos Presupuestos para 2025, y ha señalado que "nunca puede ser bueno gobernar ni Pamplona ni Navarra de espaldas a un porcentaje altísimo de la población que representamos".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la primera reunión del equipo de Gobierno de Pamplona y el PSN sobre los Presupuestos para la ciudad, Ibarrola ha indicado que "Joseba Asiron no tiene ningún interés en llamar al partido mayoritario". "Todos los pamploneses y pamplonesas saben lo que va a pasar hoy en la reunión, lo puedo adelantar antes de que se produzca; van a salir contentos, va a haber entendimiento, sintonía", ha expuesto, para aventurar que "va a haber Presupuestos en el Ayuntamiento de Pamplona con el apoyo del PSN como habrá en el Gobierno de Navarra con el apoyo de EH Bildu, y no solo para 2025, sino también en 2026 y 2027 porque forma parte de un acuerdo previsto".

Ibarrola ha señalado así que "el Partido Socialista se contentará con unas migajas, que es lo que hizo en el Presupuesto de 2024 o pactará alguna enmienda más para parecer que tiene algo más de peso, pero está todo escrito". "No va a haber mucho más", ha expuesto.

La presidenta de UPN ha indicado, sobre si estarían dispuestos a sentarse a negociar tanto en Pamplona como en Navarra, que "UPN tiene muy poco que ver con la sociedad pamplonesa que representa EH Bildu, pero no hemos tenido oportunidad". "Sería muy difícil que nos entendiéramos con el modelo de ciudad de EH Bildu", ha comentado, para señalar que "UPN ya ha dicho que estaba dispuesta a escuchar a María Chivite, pero María Chivite no tiene ningún interés".

"De hecho, mañana presenta el Gobierno el anteproyecto de Presupuestos y no ha llamado, a pesar de decir que estábamos dispuestos a sentarnos y hablar por el bien de Navarra y de los navarros", ha subrayado Ibarrola, para incidir que "hay muchas cosas en las que nos podríamos entender con partidos como el PSN, Geroa Bai u otras formaciones que no sean EH Bildu". "Chivite ya tiene todo pactado con EH Bildu", ha comentado.

La líder de UPN ha incidido en que "para nosotros una línea roja es EH Bildu y no nos entendemos con EH Bildu". "No creo que pudiéramos encontrar prácticamente nada similar como modelo de ciudad y estoy segura de que los Presupuestos de EH Bildu en Pamplona van a ser bastante diferentes al modelo de ciudad que tenemos nosotros", ha afirmado, para añadir que "no vamos a ver ningún avance del proyecto relevante de ciudad que defendemos, puede ser el de la antigua estación de autobuses, el boulevard desde Plaza del Castillo hasta Lezkairu, no vamos a ver atracción de talento...".