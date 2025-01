Ibarrola dice que Chivite incorporará consejeros de EH Bildu al Gobierno y pide a quienes lo rechazan que se movilicen

PAMPLONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este sábado que PSN y EH Bildu "están preparando el camino para gobernar juntos" y ha asegurado que la presidenta María Chivite "va a incorporar consejeros de Bildu en el Gobierno que quiere conformar" y está dispuesta a "dar más alcaldías a Bildu".

"El PSN está sacrificando el progreso de Navarra por el poder", ha afirmado Cristina Ibarrola durante su intervención en el Día del Partido de UPN, el primero que celebra como presidenta de la formación regionalista, y al que han acudido, entre otros cargos, el vicepresidente de UPN, Alejandro Toquero, y la secretaria general, Cristina Sota.

Ibarrola ha dado por hecho que socialistas y EH Bildu tienen hablado que "el PSN se queda en el Gobierno con Bildu dentro, y en este pacto todos los ayuntamientos de Navarra en los que puedan conformar mayorías caen en mano de EH Bildu".

La presidenta de UPN ha asegurado que "el PSN se ha convertido en el caballo de Troya de EH Bildu, es Bildu quien marca las políticas, el que decide qué se hace y no se hace en Navarra". "Lo que se hace es siempre lo mismo, atacar la foralidad, erigirse cínicamente en el adalid de la convivencia, boicotear lo que suponga progreso, castigar a las familias navarras para que paguen más impuestos que el resto de España, ahuyentar talento, empresas e inversiones, es decir, empobrecer Navarra. Esa es la Navarra de Bildu que nos impone el PSN solo con tal de que María Chivite siga sentada en el Palacio de Navarra", ha sostenido.

Por ello, la presidenta de UPN ha hecho "un llamamiento a los que crean que este reparto institucional es perjudicial para el futuro de Navarra para que no permanezcan impasibles, que no se resignen, que se activen, que se movilicen, que sean militantes, no de UPN, sino que sean militantes de Navarra, militantes de lo mejor para Navarra".

Ibarrola ha defendido que "UPN sigue siendo el único partido centrado en Navarra y que toma las decisiones en Navarra, UPN antepone siempre y sin ningún otro condicionante los intereses de Navarra y de los navarros". "UPN colocó a Navarra en la vanguardia, logramos ser una tierra atractiva para emprender y para invertir", ha afirmado.

La presidenta de los regionalistas ha indicado que Navarra "no va bien, no son bulos, no es fango". "UPN hizo de Navarra una tierra líder utilizando nuestro régimen foral y autonomía fiscal, pero tras diez años de paso marcado por EH Bildu, poco o nada queda de la Navarra líder", ha asegurado.

No obstante, ha señalado que UPN tiene "claro cómo volver a una Navarra líder" y ha planteado bajar los impuestos, en concreto, "bajar el IRPF de todos los tramos de renta, eliminar el IRPF a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda o emprender un negocio, bajar el Impuesto de Sociedades y mejorar las condiciones fiscales a los autónomos, bajar el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones".

También ha planteado "mejorar la seguridad ciudadana, la gratuidad del ciclo 0-3, el inglés como modelo educativo, aumentar la vivienda a precio asequible, tolerancia cero a los 'okupas', o cambiar el modelo de renta garantizada y orientarlo a la integración laboral".

Cristina Ibarrola ha criticado que el Gobierno de Navarra "no ha aprovechado un momento de crecimiento económico, de Presupuestos expansivos, ni la magnífica oportunidad que podían haber supuesto los fondos europeos para hacer realidad infraestructuras que son imprescindibles para el desarrollo y futuro de Navarra". "Inversiones millonarias se están acercando a País Vasco, Aragón o Extremadura", ha lamentado, ante lo que ha señalado que "Navarra necesita un plan de reconversión industrial que aproveche el potencial de cada una de nuestras merindades". "¿Tenemos que aceptar con resignación que empresas se implanten en Aragón y no en la Ribera, en Guipúzcoa y no en Elizondo? ¿Cómo estaría Navarra si en estos años de crecimiento económico se hubieran hecho las cosas bien?", ha afirmado.

Cristina Ibarrola ha afirmado que "el partido que volverá a posicionar Navarra como una tierra líder y competitiva se llama UPN". Juntos trazamos una navarra líder. "Somos el primer partido de Navarra, el partido más fuerte, el que tiene más claro el proyecto para recuperar una Navarra líder, por eso somos el enemigo a batir, por eso nos atacan, nos excluyen, pero nosotros, a lo nuestro, a trabajar por mejorar Navarra. Navarra nos necesita, estamos fuertes y vamos a seguir creciendo", ha indicado.

Por otro lado, durante su intervención, Cristina Ibarrola ha criticado "la apropiación partidista que llevan realizando durante décadas los nacionalistas" sobre el euskera y ha señalado que "hay muchas personas que hablan euskera y se sienten identificadas con UPN". "No vamos a dejar que el nacionalismo se apropie de lo que no es suyo y vamos a seguir defendiendo el euskera desde el respeto y la libertad, sin ningún tipo de imposición", ha afirmado.

También se ha referido a la política nacional para afirmar que "cada día es más evidente que Pedro Sánchez no gobierna para los ciudadanos sino para quienes garantizan su permanencia en el poder". "Es un Gobierno que legisla solo al dictado de quienes quieren destruir España, un Gobierno que cuestiona el poder judicial, la prensa, a cualquier institución que tenga una opinión discrepante", ha señalado.