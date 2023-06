Ibarrola dice que para ser alcaldesa depende de "si el PSN cumple su palabra de alejarse de las políticas de EH Bildu"

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de UPN a la Alcaldía de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha manifestado este jueves que, para ser alcaldesa, depende de "si el PSN cumple su palabra o no de alejarse de las políticas de EH Bildu" ya que "solamente un pacto de EH Bildu con el PSN podría hacer que yo no fuera alcaldesa y a 48 horas seguimos un poco en el aire".

Ibarrola, en una entrevista a RNE, ha indicado que espera que el PSN "cumpla" su palabra y se ha mostrado "segura" de que "se puede gobernar Pamplona con pactos puntuales para cosas que sean buenas para la ciudad, siempre con la línea roja de no pactar nada con EH Bildu, que es lo que hemos mantenido siempre". "Pamplona ha avanzado en estos cuatro años con UPN en esta misma situación", ha expuesto.

No obstante, la candidata regionalista ha señalado que "lo primero es ver que el PSN no va a pactar con EH Bildu y nos va a permitir gobernar porque, a 48 horas, está empecinado en una tercera vía en la que no dan los números sin EH Bildu". "Después estamos dispuestos a acordar todo aquello que sea bueno para la ciudad", ha dicho, para recordar que "no está sobre la mesa hoy un pacto de legislatura, pero sí acordar temas puntuales".

En cuanto al PPN, Ibarrola ha indicado que ya han dicho los 'populares' que "vamos a contar con sus votos". "Tenemos un recorrido desde hace muchos años, hay temas y muchas cosas que nos unen, otras que nos separan", ha comentado, para afirmar que "no estamos pensando en ningún ego personal, en ningún puesto concreto ni aquí ni en otra Comunidad, pensamos solo en Pamplona y en Navarra". "Nos reencontraremos cuando dejen de primar intereses personales", ha indicado.

En concreto, sobre el edil electo Carlos García Adanero, que se presenta en la lista del PP al Congreso por la Comunidad de Madrid, ha señalado que "si se mantiene dentro de la política municipal, y si soy alcaldesa, estaré abierta a hablar con el señor García Adanero, con el PP y con todos aquellos otros concejales de otras formaciones que estén por hacer cosas buenas para la ciudad".

Ibarrola ha comentado, al ser preguntada por si considera tránsfugas a García Adanero y a Sergio Sayas, que "sí" y es que "es así de forma objetiva". "El PP ya hizo su opción de incorporar a Sayas y Adanero, respeto las decisiones personales aunque no comprenda que durante tantos años hayan formado parte de un partido y les haya costado tan poco cambiar de chaqueta por un puesto", ha apuntado.

Finalmente, sobre las fiestas de San Fermín, la candidata de UPN ha comentado que ya están organizadas y "serán unos muy buenos Sanfermines". "Pero Pamplona sigue viviendo situaciones como agresiones, insultos, vejaciones a quienes no piensan como el entorno de EH Bildu", ha censurado, para añadir que lamenta que "el PSN se una o pacte a EH Bildu".

"Espero de verdad que la situación vivida en la política nacional y la convocatoria de elecciones haga que el Partido Socialista se aleje, en España, en Navarra y en Pamplona, de estas políticas y de EH Bildu y vuelva a la senda de unirse al interés del ciudadano y a trabajar con formaciones políticas que estamos interesadas en trabajar por el ciudadano", ha concluido.