Inaugurado en Pamplona el Palacio de Rozalejo, con 2.000 m2 para el nuevo espacio de memoria y convivencia

Inauguración del Palacio Rozalejo, en Pamplona. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Marqués de Rozalejo, en la calle Navarrería de Pamplona, se ha inaugurado este martes, tras su rehabilitación, como sede de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno foral y del Instituto Navarro de Memoria. La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha destacado que "las políticas de memoria son imprescindibles" y ha reivindicado la necesidad de buscar "una memoria que no se sitúe en el pasado, sino en el futuro", y que sirva para "mejorarnos como sociedad".

En el acto de inauguración del nuevo inmueble han tomado parte igualmente la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. Han acudido también el presidente del Parlamento, Unai Hualde; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti; el consejero de Educación, Carlos Gimeno; el consejero de Salud, Fernando Domínguez; el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo; la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola.

También han asistido el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza; la directora del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, Irati Goikoetxea; el director del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón; así como varios cargos institucionales y representantes parlamentarios de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

En su intervención, la presidenta del Gobierno de Navarra ha indicado que el Palacio de Rozalejo es "un símbolo de las políticas de memoria y convivencia" y se ha mostrado orgullosa de "todo lo que se ha desarrollado en estos años, que tiene el objetivo de la convivencia para la paz". "Este edificio puede ser un espacio de luz para conseguir el objetivo de la paz", ha dicho, para señalar que "tenemos que mantener viva la memoria histórica para fortalecer la democracia".

Según ha continuado, "nuestra historia debe ser conocida, con sus hechos, con sus consecuencias, para que nuestros jóvenes valoren la democracia". Tras indicar Chivite que "no para de crecer el porcentaje de jóvenes que consideran que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a una democracia". "Por eso, las políticas de memoria son imprescindibles", ha dicho, para incidir en que "debemos hacer pedagogía democrática".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "lo que hoy tenemos ha costado mucho conseguirlo, no dejemos que el blanqueamiento del autoritarismo, el fascismo y el crecimiento de los nostálgicos de un tiempo atroz nos desanime". "Navarra dice no a la reinterpretación de la historia, nos negamos a retroceder", ha añadido, para insistir en su "preocupación" por "la ola negacionista y ultra que pone en cuestión nuestro sistema".

Chivite ha afirmado que "Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarlas" y ha opinado que "es necesario que quienes no las vivieron, las conozcan". "Navarra ha sufrido guerras, dictadura, represión, violencia terrorista y distintas violencias de motivación política, y ahora estamos gestionando un periodo histórico de postviolencia", ha expuesto, para indicar que "el Gobierno de Navarra se sitúa a las vanguardias en el diseño e implementación de políticas públicas de convivencia y memoria".

Por su parte, la consejera Ana Ollo ha señalado que "hoy es un día de emoción y buena política" y ha destacado que "hemos conseguido que Navarra sea un referente en memoria y convivencia". Ha añadido Ollo que el Palacio de Rozalejo es "más que un edificio hermosísimo" y "formará parte de ese latido, de esa Navarra diversa y plural que todavía sufre las heridas sufridas y que busca en la reivindicación de la memoria una construcción de una sociedad democrática y en paz".

Según ha comentado en su intervención, "esto es imparable y el silencio de tantos años ha sido sustituido por las voces que ocupan el espacio antes en blanco de un relato inacabable". "Recuperamos el pasado para que el presente sea menos oscuro de lo que es y sobre todo para que el futuro ofrezca garantías de verdad, justicia y reparación", ha subrayado.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha señalado que el Palacio de Rozalejo "tiene un significado especial" al estar alineado con el compromiso del Gobierno central con la memoria democrática. "La democracia se defiende y se gana cada día", ha expuesto, para afirmar que "la memoria es el mejor antídoto contra el extremismo y el odio".

FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES

El proyecto de rehabilitación ha implicado una financiación de 9,2 millones de euros, incluida en varios ejercicios de los Presupuestow de Navarra. El proyecto se encuadra además en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en concepto de mejora energética, accesibilidad y conservación), y se desarrolla dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP autonómico), dentro del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado. Por esta línea se reciben 1,5 millones de euros del total del presupuesto plurianual, mientras que el resto (el 83,5%) es financiación autonómica propia del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra.

Actualmente, el espacio ofrece dos exposiciones: una ('La memoria de los objetos'), centrada en objetos encontrados en las excavaciones y prospecciones de fosas de asesinados del franquismo, y otra ('Caminos a la Escuela'), que recoge el trabajo de 18 periodistas gráficos de Sipa Press que viajaron por el mundo para capturar las diferentes formas mediante las que los niños se trasladan hacia sus escuelas.

En cualquier caso, a partir del 1 de septiembre las visitas al espacio se organizarán mediante un sistema de inscripción previa - presencial, en el acceso al edificio o mediante cita previa con formulario on line- para regular el flujo de asistentes y hacerlo compatible con la actividad administrativa (como sede de la Dirección General de Memoria y Convivencia y del Instituto Navarro de la Memoria) e investigadora, ya que Rozalejo alberga un importante volumen de fondos documentales sobre memoria, convivencia y derechos humanos.

PROCESO DE REFORMA

El Palacio del Marqués de Rozalejo es un edificio barroco del siglo XVIII, que fue adquirido por el Gobierno de Navarra en el año 2005. El proyecto de rehabilitación comenzó a esbozarse a finales de 2018, se adjudicó en abril de 2022 y el 31 de octubre del pasado año se iniciaron efectivamente las obras.

El edificio cuenta con unos 2.000 metros cuadrados de superficie útil, distribuida en un sótano (en el que se ha restaurado una antigua bodega), un semisótano, una planta baja, dos plantas en altura y una encubierta, además de un patio. Las plantas intermedias albergan el salón de actos, la sala de reuniones y el espacio expositivo, mientras que la segunda planta y la entrecubierta se dedican a personal y servicios y al fondo documental.

La constructora encargada de la obra ha sido la UTE 'Palacio Rozalejo', constituida por las empresas de construcción José Miguel Ibáñez S.L., de un lado, y Técnicas de Restauración y Construcciones S.A (TRYCSA) de otro. La dirección facultativa la han desarrollado Arquitectos Fernando Tabuenca y Jesús Leache - Tabuenca & Leache con la colaboración de Eñaut Gorriz, mientras que la dirección de la ejecución de la obra ha corrido cargo del arquitecto técnico Javier Urdaci.

A finales de este 2026 se prevé una exposición monográfica sobre la rehabilitación arquitectónica del edificio y los vestigios arqueológicos hallados.