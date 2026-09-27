Un incendio calcina cinco hectáreas de monte bajo en Espronceda

Un agente de la Guardia Civil en la zona del incendio. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal, declarado este domingo por la mañana, ha afectado a una superficie aproximada de cinco hectáreas de monte bajo en el término municipal de Espronceda.

El fuego se ha iniciado a las 8.24 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Estella y Lodosa, tres vehículos motobomba y dos vehículos ligeros. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil del Puesto de San Adrián se ha desplazado hasta el lugar y ha colaborado en el dispositivo y en las labores de seguridad en la zona.

El incendio se ha dado por extinguido a las 9.44 horas, permaneciendo efectivos de bomberos de Estella y Lodosa en el lugar realizando labores de refresco para evitar posibles reproducciones.

Según las primeras valoraciones realizadas en el lugar, el incendio podría haber sido provocado, extremo que deberá ser determinado por la investigación y las actuaciones correspondientes para esclarecer su origen, explican desde la Guardia Civil