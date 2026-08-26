Un incendio en un camión se propaga a dos coches aparcados cerca de una gasolinera en Marcilla. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un camión de reparto se ha propagado a dos coches aparcados cerca de una gasolinera en la carretera NA-128, en el punto kilométrico 4, término de Marcilla.

El aviso por el suceso se ha dado sobre las 5.52 horas y no ha habido personas afectadas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Peralta y de Tafalla, y la Guardia Civil.