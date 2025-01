Incertidumbre entre los vecinos de Noáin afectados por la explosión de gas: "No sabemos cuándo podremos volver a casa"

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incertidumbre continúa este martes entre los vecinos de Noáin, localidad cercana a Pamplona, donde en la tarde de este lunes se produjo una explosión por una fuga de gas que afectó a varias viviendas de la calle Concejo de Zabalegui y nueve personas resultaron heridas.

Esta mañana una vecina de la zona, María Jesús, ha contado que ayer se encontraba fuera de casa cuando se produjo la explosión y al llegar a casa, "no pudimos entrar". "Hemos ido a casa de la hija. No sabemos cuándo podremos volver", ha dicho.

Tras constatar que su casa no está afectada por fuera, ha manifestado que este hecho "no ha sido nada para lo que podía haber sido". "No estoy enfadada, en realidad no sabemos lo que ha pasado, si ha sido una caldera o una fuga de la calle", ha expuesto, para señalar que "solo sabemos que no podemos entrar, a mi casa no le ha pasado nada porque la estoy viendo desde aquí y está bien". "Cuando entremos, no sabemos", ha contado.

Por su parte, Julián ha lamentado que ayer, poco antes de la explosión, "se dejó entrar en un momento a las viviendas -que habían sido desalojadas- para coger cosas y fue justo cuando explotó". "Si sabían desde el punto de la mañana que había una fuga, fue un error que cometieron y que pudo costar caro", ha dicho.

Desde la Policía Municipal del Valle de Elorz, se ha avisado esta mañana de que las calles afectadas por la explosión continuaban cortadas y serían abiertas al tráfico una vez que la policía finalice las labores de inspección.

Además, se ha informado también de que los centros educativos de la localidad, el colegio San Miguel y el instituto Elortzibar, funcionan este martes con normalidad.